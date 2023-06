Gruabn Team GSC steigt in die Gebietsliga auf !

Details Donnerstag, 15. Juni 2023 20:19

Das Stadion der Mannschaft Grazer Sportklub Straßenbahn kennt wohl fast jeder Fußballfan in Österreich. Bis vor 25 Jahren war die Gruabn mit kurzer Unterbrechung in den 1970- er Jahren die Heimat des Bundesligisten SK Sturm Graz. Legendär ist die Heimstätte, die Stadt Graz widmete ihr sogar eine Sonderausstellung im Graz Museum der Geschichte. Seit dem Jahr 2006 spielt der heimatlos gewordene Verein GSC seine Heimspiele in diesem einzigartigen Stadion aus - um genau zu sein, in den Resten, die davon übrig geblieben sind. Diese werden von Enthusiasten mit viel Liebe gehegt und gepflegt. Es traf sich somit ein legendärer Grazer Verein mit einer Spielstätte voller Legenden und Erzählungen.

Gründung vor genau 100 Jahren - im Jahr 1923 beginnt die Zeit eines stolzen Vereins

Vor genau 100 Jahren wurde der Club als Betriebsmannschaft der Verkehrsbetriebe gegründet. Im Laufe der Jahre wurde dieser Arbeiterverein ein wichtiger Bestandteil des Steirischen Fußballsports in der Zwischenkriegszeit. Im Jahr 1934 gingen die Straßenbahner auf eine Tournee nach Ostasien, die über drei Monate andauerte. Nach der Rückkehr gab die Steirische Landesregierung als Dank für diese Werbung dem Verein die Erlaubnis, dass man von nun an den Panther im Wappen tragen dürfe.

Gegenüber der Messe baute man sich das damals modernste Stadion der Stadt Graz. Man qualifizierte sich für die höchste österreichische Spielkasse, wurde dann aber im Nationalsozialismus in die Gauliga Ostmark versetzt. Man spielte legendäre Cup-Spiele vor über 5000 Zuschauern - das ist alles lange her.

Nach dem 2.Weltkrieg begann der Wiederaufstieg des GSC und der langsame Abstieg

Der Sportplatz, unweit der heutigen Heimat, war durch Bombentreffer schwer getroffen und man begann die Sportstätte wieder aufzubauen. Mitte der 1950-er Jahre verzeichnete man im Derby gegen den GAK über 12.000 Zuschauer. Mit dem GAK, dem GSC, Austria Graz und dem SK Sturm waren damals vier Vereine aus der Landeshauptstadt erstklassig. Man sprach von der Straßenbahnliga, weil man vier Spiele mit der Bim erreichen konnte.

Ab dem Jahr 1964 begann der kontinuierliche Abstieg des Vereins bis in die 1.Klasse. Zwischendurch stieg man in die Gebietsklasse auf - nunmehr ist man wieder so weit.

Aufstieg 2023 - 2.Platz und die Tormaschine der Liga

Der Grazer Sportclub beendet die Saison auf Platz zwei hinter Lassnitzhöhe. Mit beeindruckenden 126 Treffern stellt Grazer SC den besten Angriff der 1. Klasse Mitte B. Mit dem letzten Sieg der Saison baute der Grazer Sportclub die erfolgreiche Saisonbilanz aus. In der Saison holte der Grazer Sportclub Holding Graz 20 Siege, zwei Remis und kassierte nur vier Niederlagen. Als Vizemeister steigt man nun in die Gebietsliga Mitte auf direktem Wege auf. Dort können sich die Vereine freuen, denn dieser 100 Jahre alte Club bringt zu jedem Auswärtsspiel seine Fans mit.

Der Verein hat eine spezielle Fankultur, eine organisierte Fanszene und ist deshalb auch schon ungewöhnlich in dieses Sphären des Amateurfußballs. Es scheint so, als ob man jetzt einen Weg gefunden hat diesen Verein voller Tradition gut in die nächsten Jahre zu bringen. Insgesamt spielte der GSC drei Saisonen in der höchsten österreichischen Spielklasse und war fünf Mal steirischer Meister.

