GSC spielt tapfer gegen Deutschlandsberg- DSC macht das halbe Dutzend voll

Details Dienstag, 01. August 2023 21:16

Immerhin zwei Tore konnten die GSC Fans gegen den DSC bejubeln

Am Dienstagabend kam es in der ehrwürdigen Gruabn zum Duell zweier Traditionsmannschaften im steirischen Fußball. Der Gebietsligist Grazer Sportclub traf in der 2.Runde des steirischen Cups auf den Regionalligisten aus Deutschlandsberg. Das Team von Trainer Ladi Meier gewann standesgemäß und trifft nun in der dritten Runde auf den Oberigisten SV Pachern.

Blitzstart des Favoriten in der Gruabn

Es waren keine zwei Minuten gespielt, da setzte der Favorit bereits ein Zeichen für das Match. Michael Wildbacher kam an den Ball und traf per Schlenzer unhaltbar für Keeper zum schnellen 0:1 (2.). Nach zwölf Minuten setzten die Grazer zunächst einen guten Freistoß in Richtung Gästetor und trafen kurze Zeit später tatsächlich zum umjubelten Ausgleich durch Christoph Kölbl nach einem schnellen Konter (13.).

In der Folge konnten die Grazer einen guten Weitschuss platzieren, Christian Degen traf für die Gäste die Stange. Nach einer guten halben Stunde war es so weit: binnen zwei Minuten erhöhte der Regionalligist auf 3:1. Zunächst hatte Wildbacher per Kopf auf 2:1 erhöht, dann traf Niko Tisaj per Flachschuss zum 3:1 (35.,36.).

Die Grazer wehrten sich weiter tapfer, der Favorit hatte nun das Spiel definitiv in der Hand, war in der Chancenverwertung jedoch manchmal etwas nachlässig. Im strömenden Regen bat Schiedsrichter Feldbauer zum Pausentee.

Am Ende wurde es deutlich und DSC zieht in die dritte Runde ein

Die Gäste wechselten zur Pause fünf Spieler und es ging weiter mit der Überlegenheit der höherklassigen Mannschaft. Man traf erneut Aluminium und in der 66.Minute erhöhte Lipp nach einer perfekten Einzelleistung auf 4:1. Wenige Augenblicke später erzielte der GSC das 2:4 durch Henrik Nöstlthaller (67.) Am Ende machte der Regionalligist mit weiteren Treffern durch Marco Fuchshofer und Matic Predanic das 6:2 klar. Zwischendurch hatte man erneut Aluminium getroffen.

Der Aufsteiger aus Graz bot eine absolut ordentliche Leistung gegen einen starken Gegner und scheint gut gerüstet für die kommenden Aufgaben. DSC spielte die Partie souverän und trifft am nächsten Samstag in der Regionalliga Mitte auswärts auf die Jungen Wikinger Ried.

Stimme zum Spiel - Ladi Meier, Trainer DSC

"Der Gebietsligist hat wirklich 90 Minuten stark mitgespielt. Ich denke sie werden in der Liga eine gute Rolle spielen. Dafür, dass es so geschüttet hat, war der Platz gut bespielbar- da gibt es nichts zu kritisieren. Letztlich haben wir doch einige Chancen ausgelassen und klar, war es über die Spielzeit nur eine Frage der Höhe des Siegs!"

Aufstellungen: GRAZER SPORTKLUB Holding Graz: Lukas Reitbauer - Paul Neukirchner, Jonas Müller, Daniel Grössing, Patrick Schweiger, Sebastian Schweiger - Christoph Kölbl (K), Konstantin Spitzer, Nico Meyer - Henrik Nöstlthaller, Tobias Andreas Plattner



Ersatzspieler: Daniel Turk, Tobias Eder, Maximilian Hofmeister, Dino Causevic, Cevat Duman, Nick Kostrzewa, Matthias Preis



Trainer: Leonhard Lang

DSC Wonisch Installationen: Leonid Tafolli - Michael Capretti, Andreas Fuchs, Bernd Rindler, Jakob Mesaric - Christian Degen (K), Nico Weinberger, Michael Wildbacher, Danis Markovic - Florian Weissenbrunner, Niko Tisaj



Ersatzspieler: Jonas Veit, Claudio Lipp, Daniel Schroll, Matic Predanic, Dean Slisko, Marco Fuchshofer



Trainer: Christoph Meier Bericht Florian Kober Fotocredit: Seybold

