Keine Ostereier im Nest - Wundschuh gegen Hausmannstätten torlos

Hausmanstätten trat am Freitagabend bei USV Wundschuh an. Man kam als Favorit zu diesem Duell, konnte jedoch nur einen Punkt mit nach Hause nehmen. Im Herbst hatte der Absteiger aus der Unterliga Mitte in einer knappen Begegnung auf dem eigenen Platz ein knappes 2:1 erreicht. Nunmehr verliert die Rastl Truppe den Anschluß an die Tabellenführer aus Stiwoll und Semriach in der Gebietsliga Mitte.

Torlos ging es in die Kabinen

Der Aufstiegsaspirant ging offensiv in die Partie und setzte den Gastgeber von Beginn an unter Druck. Es ging mit vielen kleinen Nicklichkeiten los und man kämpfte um jeden Ball. Beide Teams hatten die beiden Spiele im Frühjahr gewonnen und waren auf drei Punkte aus. Das meiste spielt sich in der Hälfte der Heimmannschaft ab, Abschluss ist in der ersten Viertelstunde trotzdem nur einer zu Stande gekommen und der eben auf Seiten Hausmannstättens.

Nach einer halben Stunde musste Amar Begic auf Seiten der Gäste ausgewechselt werden - für ihn kam Josua Floßbach aufs Feld. Vor der Pause verwarnte Schiedsrichter Kumpitsch vier Hausmannstättner, darunter Trainer Franz Rastl. Es passierte weiterhin relativ wenig vor den Toren und so endete der erste Durchgang torlos.

Am Ende teilte man sich die Punkte

Nach der Pause wurde das Spiel zunehmend planloser und rauer. Viele Unterbrechungen und Fouls prägten die zweiten 45 Minuten. Hausmannstätten hatte weiterhin mehr Ballanteile, die Heimmannschaft verteidigte konsequent und kam nach einem Stangenschuss durch Patrick Winter tatsächlich fast noch zum Siegtreffer.

Die Partie endete ohne Tor und wird nicht lange in Erinnerung bleiben.

So steht es um die beiden Teams - so geht es demnächst weiter

Hausmannstätten hat nun sieben Punkte im Frühjahr geholt, hat jedoch mittlerweile fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Stiwoll. Nächste Woche tritt man zu Hause gegen SV Weinitzen an. Wundschuh íst im Laufe der Saison gut in Form gekommen - der nächste Gegner ist Gratwein - Straßengel am nächsten Freitag,

Stimme zum Spiel

Patrick Winter - Kapitän Wundschuh

"Je länger das Spiel dauerte, desto stabiler wurde unsere Defensive. Für mich war das am Ende ein gerechtes Unentschieden!"

Aufstellungen Wundschuh: Stefan Hofer - David Marx, Christopher Asenov, Daniel Hubmann, Florian Baumgartner - Lukas Koroschetz, Markus Zettl, Vlad Lung, Manuel Jagersbacher, Marcel Nagl - Patrick Winter (K)



Ersatzspieler: Tobias Mitter, Marcel Lackner, Marcel Taibinger, Hamed Jukic, David Baumgartner, Jürgen Lesiak



Trainer: Mario Freidl

SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten: Sasa Dreven - Mateo Kasalo, Thomas Niederl (K), Domagoj Pokupic, Kevin Pronegg, Lukas Orsolic - Kevin Mathias Funder, Johnathan Legat - Diego Wendel De Souza Silva, Florian Merovci, Amar Begic



Ersatzspieler: Nico Lippe, Josua Floßbach, Adnan Hrncic, Matthias Roll, Sebastian Totter, Jakob Lind



Trainer: Franz Rastl Bericht Florian Kober - Fotos Alexandra Macher

