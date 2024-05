Lieboch gewinnt das vierte Spiel in Folge - Infos und Statement

Details Freitag, 10. Mai 2024 22:56

SW Lieboch gewann am Freitagabend beim "Heimspiel" in Mooskirchen in der Gebietsliga Mitte vor knapp 150 Zuschauern eine weitere Partie in sehr erfolgreichen Wochen. Gösting hatte trotz der numerischen Überlegenheit keine Chance das Spiel zu gewinnen. Hier geht es zum Spielbericht. Nach weniger als drei Minuten wurde der Liebocher Keeper Wacker nach einem Foulspiel unter die Dusche geschickt.

Lieboch - hier in Hausmannstätten, ist in toller Form

Lieboch mit einem Mann weniger dominant - klarer "Heimsieg"

Der Gastgeber muss seine Heimspiele immer wieder in Mosskirchen austragen. Der Platz wurde das zweite Zuhause von SW Lieboch. Nach dem Schock über den Platzverweis und der hervorragenden Partie des Ersatzkeepers Traußnigg hatte man das Spiel über weite Phasen im Griff. Armin Bajric erzielte einen Dopplepack und steht nun bei neun erzielten Toren in dieser Saison.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SW Lieboch ist zurück in der Spur. Mit dem neuen Trainer Philipp Peitler holte das Team vier Siege in vier Partien und spielte drei Begegnungen zu null. Gösting braucht in der nächsten Zeit weiterhin dringend Punkte um dem Abstiegskampf endgültig zu entfliehen. Gösting gewann in dieser Saison bisher lediglich fünf Spiele und hat mit 23 erzielten Treffern den schlechtesten Angriff in der Liga. Im Frühjahr holte das Team aus dem Norden von Graz aber schon mehr Punkte als in der Hinrunde.

Lieboch startet nächste Woche in Weinitzen ( 18.05.2024, 17:00) - Gösting spielt zur gleichen Zeit das schwere Auswärtsspiel in Hausmannstätten.

Stimme zum Spiel

Philipp Peitler - Trainer SW Lieboch

"Wir waren fast das ganze Spiel mit einem Mann weniger auf dem Platz. Nach diesem Schock standen wir schon unter Druck, aber ich muss sagen, dass mein Team die Partie dann solide runter gespielt hat. Wir haben jetzt vier Siege in Folge geschafft und mussten bei drei Partien kein Gegentor hinnehmen! Es macht mir Freude mit diesen Jungs zu arbeiten. Sie sind motiviert und das wurde heute erneut bewiesen!"

Aufstellungen:

SV SW Lieboch: Matthias Wacker, Andre Schwabl (K), Fabio Röxeis, Amin Bajric, Leon Budimir, Benjamin Coric, Mark Ryan Pernitsch, Manuel Kamper, Paul Dallago, Manuel Josef Kreinz, Manuel Schilcher

Ersatzspieler: Nils Leander Knuvelder, Michael Spath, Pascal Dietrich, Michael Kasseroler, Jan Traußnigg

Trainer: Philipp Peitler

ASV Gösting: Stefan Streit-Putzi - Suleyman Khelali, Qendrim Segaqa, Jean-Claude Koffi, Pejo Tomazic - Georg Holzmann (K), Tomislav Pinjusic, Tevfik Yalcin, Genc Buqa, Stjepan Majic - Valentine Onyeka Ashien

Ersatzspieler: Yllnor Limoni, Szabolcs Kerenyi, Maurice Rudolf Cernec, Emmanuel Chidozie Iheanacho, Marcel Dvekar, Mechmet Akkan

Trainer: Zulal Odjoski

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Lieboch : Gösting - 2:0 (2:0)

49 Amin Bajric 2:0

41 Amin Bajric 1:0

