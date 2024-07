GSV St.Radegund ist Gebietsligist - dies wird für immer mit einem Namen verbunden sein

Details Montag, 15. Juli 2024 18:03

Der GSV St.Radegund ist ein eher kleiner Verein im steirischen Fußball. Die Gemeinde ist jedoch überregional bekannt, da sie am Fuße des Schöckls liegt. Das ist der Hausberg der Grazer - Naherholung, Sport und die typische oststeirische Kulinarik stehen im Vordergrund. Schon vor siebzig Jahren baute man eine Seilbahn auf den Berg, die den Tourismus maßgeblich förderte. Die Konkurrenz durch größere Vereine in der Umgebung ist groß.

Radegund ist in der Gebietsliga - Ergebnis konzentrierter Arbeit

In den letzten Jahren begannen engagierte Menschen den Fußballverein mit viel Liebe und Freude auf ein neues Niveau zu stellen. Ein entscheidender Schritt war es, den routinierten Spieler Markus Fiedler vom FC Almenland als Spielertrainer in den kleinen und mittlerweile feinen Club zu lotsen. In der letzten Saison verlor man lediglich zwei Spiele in der 1. Klasse, erreichte den Vizemeistertitel, setzte sich in der Relegation durch und spielt nun in der Gebietsliga.

Kurz vor Ende der Saison überraschte dann das Hochwasser die heimatliche Anlage und so musste man nach Passail ausweichen. Unglaubliche 1250 Zuschauer säumten das Spielfeld beim Match gegen Graz United. In diesem Spiel wechselte sich Fiedler wieder einmal selbst ein, verletzte sich jedoch schwer. Ob er in der Gebietsliga nur noch als Trainer arbeiten wird, entscheidet sich in den nächsten Wochen.

Markus Fiedler im Wordrap

Mein bestes Spiel:

Oberliga, 0:3-Pausenrückstand in einen 4:3-Sieg gedreht, dabei habe ich drei Tore inklusive Nachspielzeit-Siegtreffer erzielt. Ob es meine beste Leistung war, weiß ich nicht mehr, aber der Spielverlauf wird mir in Erinnerung bleiben.

Mein wichtigstes Spiel:

Vielleicht fühlt es sich nur aufgrund der Aktualität so an, aber da würde ich die Relegation mit Radegund nennen. Wir spielen mit 70 Punkten eine unglaubliche Saison, die innerhalb einer Woche komplett in die Hose gehen hätte können, aber wir haben es gepackt.

Fan von:

den offensiven Spielern meiner Mannschaft – ohne Übertreibung, die sind unglaublich.

Das mag ich nicht:

respektlose Mitmenschen

Das mag ich:

Die Sportplatz-Kantinen-Fachsimplerei nach einem Sieg.

Familie:

Das wichtigste Element in meinem Leben!

Im Leben ist mir wichtig:

Ehrlichkeit, das verlange ich auch von unseren Spielern (z.B. bei Trainingsentschuldigungen, Heimprogramm, etc.)

Mein Lieblingsverein:

Real Madrid

Mein Vorbild als Kind:

Raul Gonzales

Mein Lieblingsspieler:

Aktuell Fede Valverde

Mein Lieblingsessen:

Medium-Rare Hüftsteak vom eigenen Grill

Mein Lieblingsgetränk:

Bier bzw. Pfirsichnektar der Schwiegereltern an den alkoholfreien Tagen.

GSV St. Radegund:

Bodenständiger Verein mit großartigen handelnden Personen. Ich biin stolz Teil dieser Geschichte zu sein.

Ligaportal:

Kein Wochenende ohne!

Das möchte ich unbedingt einmal loswerden:

Danke an alle, die diese Saison möglich gemacht haben, alleine die letzten Wochen mit den Naturkatastrophen im Ort haben den Sport nebensächlich gemacht und waren für viele Menschen in Radegund sehr fordernd.

Nach dem fixierten Aufstieg haben so viele erwachsene Männer vor Freude geweint, so etwas habe ich noch nie erlebt.

EIN GROSSER PAUSCHALER DANK AN ALLE RADEGUNDER:INNEN!

Bericht Florian Kober

