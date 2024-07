"Wir möchten so lange wie möglich oben mitspielen!" - GSC geht optimistisch in die Saison

Details Samstag, 27. Juli 2024 14:35

Der Grazer Sportclub ist wohl einer der großen Traditionsvereine in der Steiermark. Das Team hat in den letzten hundert Jahren alle Höhen und Tiefen erlebt, die ein Verein durchleben kann. Tatsächlich fand man sich irgendwann dann in der untersten Spielklasse in Graz wieder. Nun ist man in der Gebietsliga Mitte aktiv.

Mit der Tradition eines großen Vereins schaut man wieder optimistisch in die Zukunft

Ein Verein in der höchsten österreichischen Liga

In der damaligen "Bundesliga", sie hieß in den 1950er Jahren noch nicht so, waren spätere Fußballgrößen wie Helmut Senekowitsch und Erich Frisch Stammspieler bei der "Straßenbahn". Man stieg in die österreichische Zweitklassigkeit ab. Beinahe gelang der sofortige Wiederaufstieg: Als B-Ligadritter stand der Klub 1954 in der Relegation, wo Straßenbahn aber SW Bregenz mit 3:2 und 0:2 knapp unterlag. In den folgenden Jahren konnten sich die Grünweißen in der B-Liga etablieren, nach dem Abstieg im fünften Jahr folgte 1961 die Rückkehr in die zweiten Spielstufe, die nun Regionalliga Mitte hieß - heute der 2. Bundesliga geich.

Absturz in tiefste Spielklassen

Nach dem Abstieg 1964 folgte jedoch der vollkommene Absturz des Klubs. Sechzehn Jahre später war der Grazer SC Straßenbahn in der damaligen Grazer 2. Klasse, der niedrigstmöglichen Spielstufe angekommen. Heute spielt er in der Gebietsliga und trägt seine Matches nach Abriss seines Platzes 2006 in der ehrwürdigen Gruabn aus.

Ein Relikt aus einer anderen Zeit steht wieder auf

Seit geraumer Zeit wird er Verein von tatkräftigen Menschen massiv wiederbelebt. Man investiert viel Freizeit und Herzblut in den ruhmesreichen einstigen Großverein. Im Sommer 2023 konnte man die 1. Klasse wieder verlassen und spielte eine beeindruckende Saison der Gebietsliga. Mit Laufe der Spielzeit wirkte das Team immer gefestigter und wurde ein ernsthafter Konkurrent für alle Teams der Liga.

Mit Tobias Plattner hatte man eine wahrhaftige Tormaschine auf dem Feld, der junge Stürmer erzielte dabei 45 (!) Treffer für die Straßenbahner. Vor wenigen Wochen wechselte der Angreifer in die Oberliga zum SK Werndorf. Mit Johannes Unegg holte man aus Gnas eine Verstärkung für den Sturm. Der Club konnte weitere Spieler verpflichten und geht optimistisch in die neue Saison.

Zum Auftakt empfängt man den SC Semriach im Steirer-Cup. Mit dem Auswärtsspiel in Hausmannstätten hat man gleich zu Beginn der Liga Mitte August eine schwere Aufgabe auf dem Spielplan.

Statement Trainer Leonhard Lang

"Natürlich hätte ich Tobias Plattner gerne weiter im Team gehabt, aber das ist ja klar, dass sich so ein talentierter Spieler weiterentwickeln möchte. Wir haben uns gut verstärkt und möchten erfolgreich sein. Die Vorbereitung läuft bisher sehr gut - alle Jungs sind motiviert und wir haben nur erfolgreiche Testspiele absolviert.

Die Saison wird extrem spannend, schauen Sie welche Teams in dieser Liga sind. Ich rechne mit Vasoldsberg, da ist Hausmannstätten - Eggersdorf ist für mich überraschend am Ende da noch rein gerutscht. Man kann ja beinahe jedes Team aufzählen, das wird alles sehr knapp abgehen.

Mein Ziel ist es, dass wir so lange wie möglich oben mitspielen, also dieses Ziel habe ich schon. Aber viele Fehler darf man sich heuer in dieser Liga micht leisten!"

Bericht Florian Kober

