"Eggersdorf, GSC, Graz United und natürlich der HSV"- Franz Rastl im Gespräch

Der SV Hausmannstätten, kurz HSV, ist ein Traditionsverein im Süden von Graz. Nach vielen Jahren in der Unterliga und einem intensiven Abstiegskampf in den letzten Saisonen musste der Club 2022/23 den bitteren Weg in die Gebietsliga antreten. Doch die HSV-Familie ließ sich nicht entmutigen und blickt nun mit neuer Hoffnung und frischem Elan in die Zukunft.

"Natürlich sind wir einer der Favoriten um den Titel, diesen Anspruch müssen wir schon haben!"

Rastl wurde 2023 in einem fußballerischen Epizentrum Trainer

Im Sommer 2023 übernahm Franz Rastl, ein Trainerurgestein mit viel Erfahrung auch bei großen Clubs, das Ruder beim HSV. Der Verein, der in unmittelbarer Nachbarschaft zu anderen Fußballgrößen wie SC Kalsdorf, SV Raab-Grambach, SV Feldkirchen und FC Fernitz liegt, hat trotz der großen Konkurrenz in der Region eine klare Vision: den Wiederaufstieg und die Rückkehr zu alter Stärke. Auch der SC Unterpremstätten und der SV Werndorf sind relativ nah beheimatet, die Vereine im Grazer Süden wie SV Liebenau sind kurzfristig zu erreichen.

Die Lage des HSV in der "Fußballecke" der Steiermark ist sowohl Fluch als auch Segen. Einerseits gibt es eine enorme Konkurrenz auf engstem Raum – die Sportanlagen der verschiedenen Vereine sind mit dem Fahrrad erreichbar. Andererseits bietet dies auch eine ungewöhnliche Fußballkultur und eine leidenschaftliche Fanbasis, die auch den HSV durch dick und dünn unterstützt.

In der letzten Saison startete der HSV mit einem beeindruckenden Lauf, konnte jedoch am Ende nicht den ersehnten Aufstieg feiern. Die Sportunion Semriach und der SV Stiwoll setzten sich als Meister und Vizemeister durch. Trotz dieser Enttäuschung blickt man in Hausmannstätten positiv in die Zukunft. Die tolle Anlage, engagierte Mitglieder, eine volle Kantine mit hervorragender Bewirtung und ein beliebter Grillstand sind Ausdruck einer lebendigen Vereinsgemeinschaft, die fest zusammenhält.

Nun beginnt eine neue Saison, und Franz Rastl hat große Pläne für seinen Verein. Im folgenden Interview spricht Trainer Rastl mit Ligaportal über seine Erfahrungen und Erwartungen.

Interview mit Franz Rastl

Ligaportal: Franz, wie blickst du auf die letzte Saison zurück?

Franz Rastl: Insgesamt sind wir zufrieden. Wir sind sehr gut gestartet und hatten zu Beginn einen richtigen Lauf. Leider konnten wir diesen Schwung nicht die ganze Saison über beibehalten. Es gab ein paar Aussetzer in der Meisterschaft, wo wir wirklich nicht gut gespielt haben. Das hat uns am Ende den Aufstieg gekostet. Aber das gehört zur Entwicklung einer Mannschaft dazu. Jetzt konzentrieren wir uns auf die neue Saison und trainieren schon hart dafür.

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Team und was sind eure Ziele für die kommende Saison?

Franz Rastl: Die Stimmung im Team ist sehr gut. Wir haben eine motivierte Truppe und möchten wieder vorne mitspielen. Unser Ziel ist es, um den Titel mitzuspielen. Natürlich wird das nicht einfach, besonders in einer ausgeglichenen Liga wie dieser. Aber wir sind optimistisch und glauben an unsere Chancen.

Ligaportal: Wie verläuft die Vorbereitung auf die neue Saison?

Franz Rastl: Die Vorbereitung läuft gut, auch wenn sie durch die Urlaube der Spieler etwas geprägt ist. Aber das kenne ich schon aus Jahrzehnten als Trainer. Es gehört einfach dazu. Trotz dieser Unterbrechungen bei einzelnen Spielern sind wir optimistisch und bereiten uns intensiv vor.

Ligaportal: Wer sind deiner Meinung nach die Favoriten in der Liga?

Franz Rastl: Ganz klar der SV Eggersdorf. Sie haben eine starke Mannschaft und werden sicher oben mitspielen. Auch Graz United als Aufsteiger schätze ich sehr stark ein. Der GSC entwickelt sich ebenfalls stetig weiter und wird eine gute Rolle spielen. Und natürlich müssen wir uns selbst auch dazuzählen. Wir haben den Anspruch, vorne mitzuspielen. Aber die Liga ist ausgeglichen, und es können auch Teams vorne sein, mit denen man vielleicht noch nicht rechnet. In ein paar Wochen wissen wir mehr.

Ligaportal: Franz, danke für das Gespräch und viel Erfolg für die kommende Saison.

Franz Rastl: Danke, ich freue mich auf die Herausforderung und hoffe, dass wir unsere Ziele erreichen können.

David Sencar ist der Star der Mannschaft, die eine eingeschworene Einheit darstellt

Vorschau von Ligaportal Steiermark

Der SV Hausmannstätten unter Franz Rastl hat eine spannende Saison vor sich. Mit einem starken Start, harter Arbeit und der Unterstützung der treuen Fans könnte der Traditionsverein schon bald wieder in höhere Ligen aufsteigen. Die Fußballkultur im Süden von Graz lebt, und der HSV ist bereit, seinen Teil dazu beizutragen.

Bericht, Interview und Foto: Florian Kober

