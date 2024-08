40 Jahre Jubiläum - SV Gratwein-Straßengel: Zielgerichtete Förderung und sportlicher Erfolg

Details Mittwoch, 07. August 2024 21:43

Nördlich von Graz gelegen, feiert der SV Gratwein-Straßengel in diesen Tagen sein 40-jähriges Bestehen. Der traditionsreiche Fußballverein, der aktuell in der Gebietsliga Mitte spielt, hat sich im Laufe der Jahre als wichtiger sportlicher und sozialer Anlaufpunkt in der Region etabliert. Anlässlich des Jubiläums wurde die Sportanlage des Vereins umfassend modernisiert, ein Projekt, das durch die großzügige Unterstützung der Gemeinde ermöglicht wurde.

Modernisierung der Sportanlage

Die Investitionen umfassten die Renovierung der Kabinen, diese wurden in die Tribüne optisch integriert. Diese Verbesserungen unterstreichen das Engagement des Vereins und der Gemeinde, optimale Bedingungen für Spieler und Zuschauer zu schaffen. Die Modernisierung war ein wichtiger Schritt, um den Verein fit für die Zukunft zu machen.

Vorbildliche Jugendarbeit

Besonders hervorzuheben ist die vorbildliche Jugendarbeit des SV Gratwein-Straßengel. Der Verein bietet altersgerechten Kinder- und Jugendfußball an, wobei der Spielbetrieb auch in den höchsten steirischen Ligen abgedeckt wird. Über 20 speziell ausgebildete Trainer sorgen für eine fundierte fußballerische Ausbildung der Nachwuchsspieler. Die Bandbreite der Qualifikationen reicht von ÖFB Kinder- und Jugendtrainern über Spezialtrainer, Tormanntrainer und Mentaltrainer bis hin zu Physiotherapeuten und Ernährungsexperten. Laufende Fortbildungen, darunter auch die UEFA B Lizenz, gewährleisten eine stets aktuelle und hochwertige Ausbildung.

Mehr als nur Fußball

Neben der sportlichen Ausbildung legt der Verein großen Wert auf die sozialen Aspekte des Teamsports. „Fußball verbindet“ ist ein wesentliches Motto des Clubs. Im Verein spielen über 20 Nationen friedlich miteinander. Dies fördert nicht nur die sportliche Entwicklung, sondern auch Werte wie Toleranz, Respekt und soziale Kompetenzen. Man möchte, dass die Spieler nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Leben Freunde fürs Leben finden und wichtige soziale Fähigkeiten erwerben.

Der SV Gratwein-Straßengel bildet seine Jugendspieler gezielt aus, um die Erwachsenenteams (KM1 und KM2) zu stärken und punktuell zu verbessern. Hoch motivierte und leidenschaftliche Spieler aus der Region haben die Möglichkeit, regelmäßig zu trainieren und individuell begleitet zu werden. Besonders talentierte Spieler werden für den weiteren Weg in Landesausbildungszentren (LAZ) vorgeschlagen, was ihnen die Tür zu Akademien der Bundesligavereine, Landesauswahlen und sogar dem Jugend-Nationalteam öffnen kann.

Frauenfußball im Aufwind

Auch im Frauenfußball ist der Verein aktiv und bietet engagierten Spielerinnen die Möglichkeit, in einem strukturierten Umfeld zu trainieren und an Wettkämpfen teilzunehmen. Dies zeigt, dass der SV Gratwein-Straßengel nicht nur auf den Männerfußball fokussiert ist, sondern auch die Förderung des Frauenfußballs aktiv unterstützt.

Ein Verein mit Herz und Seele

Mit Leidenschaft, Engagement und einem klaren Fokus auf die Nachwuchsarbeit hat sich der SV Gratwein-Straßengel zu einem Vorzeigeverein entwickelt. Die modernisierte Sportanlage, das breite Trainingsangebot und die soziale Integration machen den Verein zu einem wichtigen Bestandteil der regionalen Sportlandschaft.

Das Jubiläum wird gebührend gefeiert und bietet den Mitgliedern, Fans und der ganzen Gemeinde die Gelegenheit, die beeindruckende Entwicklung des Vereins gemeinsam zu würdigen.

Geschichte des SV Gratwein-Straßengel: Von der Gründung zur Fusion und darüber hinaus

Der SV Gratwein-Straßengel, der nun seinen 40. Geburtstag feiert, blickt auf eine bewegte und erfolgreiche Geschichte zurück. Obwohl der Verein in seiner jetzigen Form erst seit 2015 existiert, reichen seine Wurzeln weit zurück und verbinden zwei traditionsreiche Fußballvereine der Region.

Bereits vor der offiziellen Vereinsgründung fanden Fußballspiele in den Mur-Auen und auf der Schwamberger-Wiese statt. Die „Wiesenkicker“ aus Straßengel und Judendorf träumten von einem eigenen Verein und einem richtigen Sportplatz. Diese Vision wurde durch die Mithilfe des Altbürgermeisters Ernst Rainer und das Engagement des Proponentenkomitees – bestehend aus Felix Rosker, Willibald Pucher, Eduard Eisenberger, Fritz Niemetz und Josef Brandstätter – Realität. Im Jahr 1968 wurde der GSV Judendorf unter dem Obmann Willibald Pucher offiziell gegründet.

Die Gründung des GSV Gratwein

In den 80er Jahren formierte sich in Gratwein eine Hobbymannschaft, die den Grundstein für den späteren GSV Gratwein legte. Durch das Proponentenkomitee unter der Leitung von BGM Adolf Egger, BGMStv Kurt Wagner, Dir. Helmut Orgisek, Heimo Dirnberger und Karl Jantscher wurde 1984 der Fußballverein GSV Gratwein ins Leben gerufen.

Die Fusion zum SV Gratwein-Straßengel

Im Rahmen der Gemeindefusionen beschlossen die beiden Vereine GSV Gratwein und GSV Judendorf, auch im Erwachsenenfußball gemeinsame Wege zu gehen. Nach jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit in der Jugend als JFZ GU Mitte entstand 2015 der fusionierte Verein SV Gratwein-Straßengel. Seitdem vereint der Verein die Fußballerinnen und Fußballer der Region unter einem gemeinsamen Dach.

Die Heimstätte des Vereins besteht aus zwei Hauptplätzen: dem Stadion im Ortsteil Judendorf und dem Naturstadion im Schulzentrum des Ortsteils Gratwein. Zusätzlich stehen zwei weitere Trainingsplätze zur Verfügung, um optimale Trainingsbedingungen für alle Mannschaften zu gewährleisten.

Ein Verein mit Geschichte und Zukunft

Die Geschichte des SV Gratwein-Straßengel ist eine Geschichte von Visionen, Engagement und Gemeinschaft. Von den frühen Tagen der „Wiesenkicker“ bis zur heutigen modernen Sportanlage zeigt sich, dass der Verein stets auf Wachstum und Entwicklung bedacht war. Das 40-jährige Jubiläum ist nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch eine Gelegenheit, stolz auf die vergangenen Erfolge zu blicken und motiviert in die Zukunft zu schauen.

Bericht Florian Kober

