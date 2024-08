SV Wildon lässt Graz United keine Chance: 11:0-Kantersieg im Steirercup

Details Dienstag, 13. August 2024 22:39

Der SV Raiffeisen Wildon hat in der zweiten Runde des Steirercups ein wahres Torfestival gefeiert und den Gebietsliga-Aufsteiger Graz United mit 11:0 deklassiert. Vor 150 Zuschauern im heimischen Stadion demonstrierte der Regionalligist seine klare Überlegenheit und ließ dem Team aus Graz nicht den Hauch einer Chance.

Trainer Spreitzer steht mit seinem Team souverän in der 3.Cuprunde

Der Favorit führt 5:0 zur Pause und unnötiger Platzverweis für die Gäste

Schon früh im Spiel machte Wildon klar, dass es keinen Zweifel am Ausgang der Partie geben würde. In der 7. Minute eröffnete Kapitän Patrick Schlatte den Torreigen mit einem platzierten Schuss ins Netz. Schlatte, der an diesem Abend eine herausragende Leistung zeigte, legte in der 17. Minute per Elfmeter nach und sorgte so für das schnelle 2:0. Julian Selmeister erhöhte in der 22. Minute auf 3:0, bevor Kenan Jasarevic und erneut Schlatte, der damit seinen Hattrick perfekt machte, noch vor der Pause auf 5:0 stellten.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff sah Graz Uniteds Coskun Akdag die Gelb-Rote Karte, was die Chancen des Außenseiters weiter schmälerte - man sollte mit einem erfahrenen Schiedsrichter halt nicht diskutieren, nach der neuen Regel ohnedies nicht.

Eingewechselte Spieler treffen für Wildon - am Ende wird es zweistellig

In Überzahl spielte Wildon die zweite Halbzeit souverän herunter und nutzte die Räume konsequent aus. Die Einwechslungen von Mujkanovic, Jessenitschnig und Winter brachten frischen Wind in die Partie, was sich in der zweiten Halbzeit in weiteren Toren widerspiegelte.

Besonders bemerkenswert war die Leistung von Florian Jessenitschnig, der in der 57. und 80. Minute gleich zweimal traf. Auch Samir Mujkanovic zeigte seine Klasse und trug sich mit zwei Treffern in die Torschützenliste ein. Den Schlusspunkt setzte Lukas Hirschböck in der 89. Minute mit dem letzten Tor der Begegnung, das gleichzeitig den 11:0-Endstand besiegelte.

Schiedsrichter Popovic hatte in einer einseitigen Partie wenig Mühe und zeigte lediglich einmal Gelb-Rot, was angesichts des Spielverlaufs jedoch kaum ins Gewicht fiel.

Mit diesem deutlichen Sieg zieht der SV Raiffeisen Wildon in die dritte Runde des Steirercups ein und unterstreicht seine Ambitionen auf den Titel. Für Graz United hingegen war es ein bitterer Abend, an dem der Klassenunterschied mehr als deutlich wurde. Nun gilt es für den Gebietsligisten, sich auf die anstehende erste Saison in der Gebietsliga Mitte zu konzentrieren und aus der Niederlage die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Aufstellungen:

Wildon: Andreas Boßler - Julian Selmeister, Denis Perger, Kenan Jasarevic, Nemanja Mitrovič - Denys Myshchyk, Lukas Hirschböck, Miha Kancilija, Marc Möstl, Patrick Franz Schlatte (K), Almin Veladzic -

Ersatzspieler: Lukas Waltl, Nazar Gurban, Samir Mujkanovic, Max Karl Öhlschläger, Benjamin Winter, Florian Jessenitschnig, Robert Pusaver

Trainer: Roland Spreitzer

- Graz United: Onur Demir - Halil Kilic, Ronal Ramirez Santos, Ibragim Zuchaev (K), Serhat Turan - Ardian Bajrami, Valdrin Gashi, Zeid Sediki, Idris Turan, Coskun Akdag, Oguzhan Taskiran -

Ersatzspieler: Maksym Chuiko, Avelino Duka, Adem Karakus, Fatlum Jakupi, Adnan Ribo, Sasa Anciger

Trainer: Ibrahim Bingöl

Bericht Florian Kober



