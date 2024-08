Skandal: SV Weinitzen gegen Graz United – Abbruch nach turbulenter Partie

Details Sonntag, 18. August 2024 13:58

Das erste Spiel von Graz United in der Gebietsliga Mitte nach dem Aufstieg endete nicht mit einem sportlichen Ergebnis, sondern in einem Chaos, das die Partie in der 80. Minute beim SV Weinitzen zum Abbruch brachte. Was als fairer und spannender Vergleich begann, endete in einem Spielabbruch, der noch für lange Diskussionen sorgen dürfte.

Graz United startet in die Gebietsliga

Der SV Weinitzen startete besser in die Partie und ging in der 16. Minute durch Fisnik Shyti mit 1:0 in Führung. Shyti nutzte eine Unsicherheit in der Grazer Defensive und traf für sein Team. Doch Graz United, das sich viel für die Premiere in der neuen Liga vorgenommen hatte, zeigte sich wenig beeindruckt und glich in der 28. Minute durch Ronal Santos aus. Dieser Treffer war nicht nur der Ausgleich, sondern auch das erste Tor in der Vereinsgeschichte von Graz United in der Gebietsliga.

Erster Platzverweis noch vor der Pause

Allerdings wurde das Spiel zunehmend von Diskussionen mit Schiedsrichter Andreas Almer überschattet, der ohne Assistenten auskommen musste, aber von einem Schiedsrichterbeobachter begleitet wurde. Bereits in der ersten Halbzeit eskalierte die Lage, als Ronal Santos in der 43. Minute wegen einer Beleidigung die Rote Karte sah. Graz United musste mit zehn Spielern weitermachen, rettete aber das 1:1 in die Pause.

Zweiter Platzverweis kurz nach der Pause

Kurz nach dem Wiederanpfiff wurde die Situation noch kritischer für die Gäste: Ibrahim Zuchaev sah in der 49. Minute Gelb-Rot nach Kritik am Schiedsrichter, und Graz United stand nur noch zu neunt auf dem Platz. Weinitzen nutzte die Überzahl aus und erzielte in der 65. Minute erneut durch Fisnik Shyti das 2:1.

Es eskaliert und der Abbruch nach 84 Minuten

Das Spiel geriet jedoch in der 80. Minute völlig außer Kontrolle. Nach einer weiteren Schiedsrichterbeleidigung sah der eingewechselte Sahin Bingöl die Rote Karte. Direkt danach erzielte Philipp Langmann aus einem Freistoß das 3:1 für Weinitzen, was die Bank von Graz United schließlich zum Ausrasten brachte. Die Spieler und Verantwortlichen der Gäste stürmten das Spielfeld, es kam zu heftigen Diskussionen, und Graz United entschied schließlich, das Spiel abzubrechen und den Platz zu verlassen. Schiedsrichter Almer zeigte dem Gästetrainer beim Abgang noch die Rote Karte wegen Beleidigung.

Da das Spiel nicht regulär beendet wurde, wird das Ergebnis von 3:1 für Weinitzen nicht gewertet. Über die Konsequenzen des Spielabbruchs und mögliche Strafen für Graz United wird der Verband entscheiden. Klar ist jedoch, dass dieser turbulente Auftakt in die Gebietsliga für Graz United alles andere als gelungen war.

Bericht Florian Kober

