David Kleinhappl, der Steirer bei der Bruno-Wahl 2024

Vor wenigen Wochen startete David Kleinhappl, Kapitän des USV Taucher Eggersdorf, in seine 27. Saison für den Verein aus dem Grazer Umland. Eine beeindruckende Zahl in einer Zeit, in der Vereinstreue im Fußball selten geworden ist. Kleinhappl hat sich über die Jahre zu einem echten Vereins- und Fanliebling entwickelt – nicht nur in Eggersdorf, sondern mittlerweile auch weit über die Region hinaus. Kein Wunder also, dass er 2024 bei der renommierten Bruno-Wahl als Österreichs Amateurspieler des Jahres nominiert ist.

Momentan ist der Capitano verletzt, arbeitet an seinem Comeback.

Über ein Vierteljahrhundert Vereinstreue

David Kleinhappl begann seine Karriere im zarten Alter von acht Jahren, als er 1998 bei seinem Heimatverein in Eggersdorf angemeldet wurde. Dort spielte er sich durch alle Jugendmannschaften, bis er mit 16 Jahren erstmals in der Kampfmannschaft auflief. Seitdem hat er alle Höhen und Tiefen des Vereins miterlebt und war über die Jahre stets eine Konstante – als Spieler, Kapitän und Führungspersönlichkeit. „Irgendwann bekam ich die Nummer 12“, erinnert sich Kleinhappl. Diese Rückennummer wurde schnell zu seinem Markenzeichen, genau wie die Kapitänsbinde, die er mittlerweile seit Jahren stolz trägt.

Seine Bilanz ist beeindruckend:

- 507 Spiele in der Kampfmannschaft

- 57 Tore und 142 Gelbe Karten

- 5 Gelb-Rote Karten und 1 Rote Karte

- Eine durchschnittliche Einsatzzeit von 84 Minuten pro Spiel

Besonders bemerkenswert sind seine Standardqualitäten: Zahlreiche Freistöße hämmerte er über die Jahre ins Netz. Doch nicht nur seine Tore, sein Einsatzwille, sondern vor allem seine Vereinstreue haben ihn zu einer Legende in Eggersdorf gemacht.

Angebote von anderen Vereinen? Kein Thema

Immer wieder gab es Angebote für Kleinhappl, unter anderem von höherklassigen Vereinen. Doch der mittlerweile als Kriminalbeamter arbeitende Steirer blieb immer seinem Heimatverein treu. Sein emotionalster Moment? „Als wir den GAK besiegten, als der in der Unterliga spielte. Das war mein größter Tag – welcher Amateurspieler kann schon sagen, dass er den GAK besiegt hat? Wir haben den Roten in dieser Saison die einzige Niederlage zugefügt!“

Die Bruno-Nominierung: Eine Ehrung für die Vereinstreue

Aufgrund dieser außergewöhnlichen Loyalität und seiner Verdienste um den Amateurfußball wurde David Kleinhappl in diesem Jahr vom Bruno-Komitee als einer von drei Finalisten für den Titel Amateurspieler des Jahres nominiert. Die Bruno-Gala, die nach der österreichischen Fußballlegende Bruno Pezzey benannt ist, gilt als das wichtigste Event im österreichischen Fußballkalender. Für Kleinhappl und den gesamten USV Taucher Eggersdorf ist dies eine riesige Ehre.

Ein Aufruf an die steirischen Fans: Stimmt für David Kleinhappl!

David Kleinhappl hat es sich verdient, bei der Bruno-Wahl 2024 als Amateurspieler des Jahres ausgezeichnet zu werden. Seine unfassbare Vereinstreue, seine sportlichen Leistungen und seine Rolle als Identifikationsfigur für den Amateurfußball in der Steiermark machen ihn zu einem würdigen Kandidaten. Für den USV Taucher Eggersdorf und seine Fans wäre dies die Krönung einer großartigen Karriere.

Also, liebe steirischen Fußballfreunde: Stimmt für David Kleinhappl! Unterstützt einen echten Steirer, der nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon Vorbildcharakter hat. Die Bruno-Wahl ist die Chance, seine jahrzehntelange Hingabe zum Amateurfußball zu honorieren!

hier geht es zur Abstimmung

Bericht Florian Kober

