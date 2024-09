SV Hausmannstätten besiegt St. Radegund mit 3:0 - Tore in der Schlussphase

Details Sonntag, 29. September 2024 16:58

In einem spannenden Spiel der Gebietsliga Mitte setzte sich der SV Hausmannstätten mit einem klaren 3:0-Sieg gegen den GSV St. Radegund durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nutzte Hausmannstätten seine Chancen in der zweiten Halbzeit und sicherte sich letztlich den verdienten Sieg. Besonders bemerkenswert waren die Tore von Johnathan Legat, Efosa Onaghinor und Luka Nakic, die erst in den letzten MInuten erzielt wurden.

Erste Halbzeit: Chancen, aber keine Tore - PLatzverweis für Geigl

Von Beginn an war das Spiel zwischen dem SV Hausmannstätten und dem GSV St. Radegund von hoher Intensität geprägt und das Spiel nahm schnell an Fahrt auf. Trotz einiger vielversprechender Aktionen blieben Tore in der ersten Halbzeit jedoch aus.

In der 17. Minute hatte Radegund die erste Toraktion des Spiels, als eine Flanke auf die zweite Stange zu einem Kopfball ans Außennetz führte. Auch Chancen von Hausmannstätten durch Onaghinor in der 29. Minute und Pokupic in der 35. Minute blieben ungenutzt.

Ein entscheidender Moment ereignete sich in der 44. Minute, als Justin Geigl von Radegund nach einem Foul auf der Mittellinie die Gelb-Rote Karte sah, wodurch Radegund den Rest des Spiels in Unterzahl bestreiten musste. Trotz intensiver Bemühungen beider Teams ging die erste Halbzeit torlos zu Ende - es ging mit einem 0:0 in die Kabinen.

Zweite Halbzeit: SV Hausmannstätten übernimmt die Kontrolle

In der zweiten Halbzeit dominierte der SV Hausmannstätten das Spiel zunehmend. Bereits in der 48. Minute hatte Nakic eine gute Torchance, die jedoch vom GSV-Torhüter vereitelt wurde. In der 56. Minute scheiterte Onaghinor am glänzend aufgelegten GSV-Torwart, und erneut hatte Nakic Pech mit zwei Aluminiumtreffern in den Minuten 61 und 63.

Das erste Tor des Spiels fiel schließlich in der 75. Minute. Johnathan Legat nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr von Radegund und erzielte das 1:0 für Hausmannstätten. Nur vier Minuten später erhöhte Efosa Onaghinor auf 2:0, als er einen Schuss von halblinks im kurzen Eck unterbrachte.

Den Schlusspunkt setzte Luka Nakic in der 87. Minute mit einer sehenswerten Aktion. Nach einer Flanke von links nahm er den Ball mit der Brust an, täuschte seinen Gegenspieler und schloss flach ins Eck ab, wodurch er den 3:0-Endstand herstellte. Kurz darauf endete das Spiel mit einem klaren Sieg für den SV Hausmannstätten.

Der SV Hausmannstätten zeigte eine starke Leistung und nutzte die numerische Überlegenheit nach der Gelb-Roten Karte gegen Radegund konsequent aus. Die Tore von Legat, Onaghinor und Nakic sorgten für einen verdienten Heimsieg, während Radegund trotz tapferer Gegenwehr ohne Torerfolg blieb.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Hausmannst. : St. Radegund - 3:0 (0:0)

87 Luka Nakic 3:0

79 Efosa Onaghinor 2:0

75 Johnathan Legat 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.