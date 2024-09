SV Weinitzen bezwingt USV Eggersdorf in umkämpften Derby

Details Sonntag, 29. September 2024 17:09

Der SV Weinitzen setzte sich in einem umkämpften Derby gegen den USV Taucher-Erdbau Eggersdorf mit 2:0 durch. Die Partie fand im Rahmen der 7. Runde der Gebietsliga Mitte statt und wurde von intensiven Zweikämpfen und vielen Duellen auf dem Platz geprägt. Die Gastgeber gingen bereits in der ersten Halbzeit in Führung und sicherten sich den Sieg mit einem weiteren Treffer in der zweiten Halbzeit.

Frühe Führung für SV Weinitzen

Von Beginn an zeigten beide Teams ein engagiertes Spiel. Die Gäste aus Eggersdorf starteten bissig und erarbeiteten sich bereits in der fünften Minute den ersten Eckball, der jedoch nichts einbrachte. Trotz eines starken Beginns von USV Eggersdorf gelang es den Hausherren, die Partie an sich zu reißen. Ein Abwehrfehler der Gäste in der 21. Minute ermöglichte es Dejan Budimir Prerad, den Ball im Netz zu versenken und den SV Weinitzen mit 1:0 in Führung zu bringen.

Eggersdorf zeigte sich davon unbeeindruckt und dominierte in der Folgezeit das Spielgeschehen. Allerdings fehlte es den Gästen an der nötigen Durchschlagskraft, um den Ausgleich zu erzielen. Weinitzen konnte die Angriffe der Gäste erfolgreich abwehren und das Spiel beruhigte sich zunehmend. Kurz vor der Halbzeitpause zeigte sich, dass der SV Weinitzen die besseren Chancen nutzte, während USV Eggersdorf die Kontrolle über das Spiel hatte, jedoch ohne zählbaren Erfolg blieb.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit setzten beide Teams ihre Bemühungen fort, wobei der SV Weinitzen entschlossen war, die Führung auszubauen. In der 56. Minute sorgte ein perfekter Abschluss von Dean Prerad für Aufsehen, jedoch ohne Torerfolg. Eggersdorf blieb weiterhin im Spiel, konnte jedoch keine entscheidenden Akzente setzen.

Das Spielgeschehen verlagerte sich mehr und mehr in Richtung des Eggersdorfer Tores. In der 70. Minute erhielt Weinitzen einen Freistoß aus gefährlicher Position, der knapp am Tor vorbeiging. Die Entscheidung fiel schließlich in der 76. Minute, als Marko Petrovic nach einem weiteren Abwehrfehler der Gäste den Ball ins Netz beförderte und auf 2:0 für den SV Weinitzen erhöhte. Die Gastgeber zeigten sich in der Folgezeit weiterhin konzentriert und ließen keine weiteren Chancen für die Gäste zu.

In den letzten Minuten der Partie glänzte der Torhüter von SV Weinitzen mit einer starken Parade und sicherte somit den verdienten Sieg für sein Team. Trotz aller Bemühungen konnte USV Eggersdorf keinen Treffer erzielen und musste sich letztlich geschlagen geben.

Mit diesem Erfolg sichert sich der SV Weinitzen weitere Punkte und zeigt, dass sie auch in brisanten Derbys die Oberhand behalten können. Das Spiel endete nach 94 Minuten mit einem verdienten 2:0-Sieg für die Hausherren.

Stimme zum Spiel:

David Mera - Keeper Weinitzen

"Wir waren das bessere Team, wir haben alles umgesetzt und wir haben endlich zu null gespielt!"

Aufstellungen:

SV Weinitzen: David Mera, Thomas Putz, David Steininger, Philipp Hepflinger, Jurica Bungic, Marko Petrovic, Florian Zöscher, Dejan Budimir Prerad, Philipp Langmann (K), Jens-Martin Matthijs-Auer, Sanjin Topalovic

Ersatzspieler: Elijah Michael Primig, Adnan Museta, Michael Ganser, Rilind Svishta, Kevin Steinbrugger, David Heidinger

Trainer: Paul Hegarty

- Eggersdorf: Marcel Roessl, Daniel Tödtling (K), Sebastian Posch, Matija Benko, Lukas Fürpass, Marcel Doppelreiter, Matthias Mairhofer, Jan Puntigam, Patrick Pirs, Jean-Claude Koffi, Josip Benko

Ersatzspieler: Manuel Robert Zottler, Damir Hrustic, Cristian Tomas Ciorcasan, Simon Hödl, Lukas Kristandl, Simon Moser

Trainer: Thomas Petz

Gebietsliga Mitte: Weinitzen : Eggersdorf - 2:0 (1:0)

76 Marko Petrovic 2:0

21 Dejan Budimir Prerad 1:0

Details

