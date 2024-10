SV Gössendorf II gewinnt bei Graz United - erster Saisonsieg

Details Dienstag, 01. Oktober 2024 13:51

In der siebten Runde der Gebietsliga Mitte trafen Graz United und SV Gössendorf II aufeinander. Die Gäste aus Gössendorf konnten sich früh einen Vorteil verschaffen und ließen den Hausherren aus Graz kaum eine Chance. Am Ende sicherte sich SV Gössendorf II mit einem 2:0-Sieg alle drei Punkte. Besonders beeindruckend war die Leistung von Mounir Nawar, der beide Tore für seine Mannschaft erzielte.

Frühe Führung für die Gäste - nach fünf MInuten führt der junge Gast

Graz United startete ambitioniert in die Partie, doch schon in der Anfangsphase mussten sie einen herben Rückschlag hinnehmen. Bereits in der 5. Minute konnte Mounir Nawar den ersten Treffer für SV Gössendorf II erzielen. Der frühe Führungstreffer setzte die Hausherren unter Druck und sorgte für Nervosität im Team von Graz United. Die Gäste hingegen gewannen an Selbstvertrauen und dominierten das Spielgeschehen.

SV Gössendorf II nutzte die Verunsicherung der Heim-Mannschaft konsequent aus und erarbeitete sich weitere Chancen. Die Defensive von Graz United hatte alle Hände voll zu tun, um die Angriffe der Gäste abzuwehren. Doch in der 28. Minute schlug Mounir Nawar erneut zu. Mit seinem zweiten Treffer des Tages baute er die Führung auf 2:0 aus und brachte seine Mannschaft in eine komfortable Position. Die Hausherren waren sichtlich geschockt und fanden nur schwer ins Spiel zurück.

Kampfgeist ohne Erfolg -am Ende gehen die Punkte nach Gössendorf

Nach dem zweiten Gegentreffer versuchte Graz United, wieder ins Spiel zu finden. Die Mannschaft kämpfte verbissen um den Anschluss und setzte die Abwehr von SV Gössendorf II zunehmend unter Druck. Doch die Gäste verteidigten geschickt und ließen kaum gefährliche Aktionen zu. Trotz aller Bemühungen gelang es den Hausherren nicht, vor der Halbzeitpause einen Treffer zu erzielen. Mit einem 0:2-Rückstand ging es in die Kabinen.

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Graz United zeigte weiterhin Einsatzbereitschaft und Kampfgeist, doch die Defensive von SV Gössendorf II stand sicher. Die Gäste konzentrierten sich darauf, ihre Führung zu verteidigen und lauerten auf Konterchancen. Immer wieder versuchten die Hausherren, durch schnelle Kombinationen und Einzelaktionen zum Erfolg zu kommen, doch die Gäste ließen sich nicht aus der Ruhe bringen.

Die Zeit lief gegen Graz United, und je länger das Spiel dauerte, desto deutlicher wurde, dass es schwierig werden würde, das Blatt noch zu wenden. Trotz zahlreicher Bemühungen und vereinzelter Chancen blieb der erlösende Treffer für die Hausherren aus. SV Gössendorf II spielte die Partie souverän zu Ende und ließ nichts mehr anbrennen.

In der Schlussphase versuchte Graz United noch einmal alles, um zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Gäste verteidigten weiterhin konzentriert und ließen keine weiteren Tore zu. Mit dem Schlusspfiff stand der verdiente 2:0-Sieg für SV Gössendorf II fest. Die Mannschaft konnte sich über einen ersten Erfolg freuen, während Graz United eine weitere Niederlage akzeptieren musste.

Das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg für SV Gössendorf II. Mounir Nawar war der Mann des Tages, der mit seinen beiden Toren den Unterschied ausmachte und seiner Mannschaft die drei Punkte sicherte.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Graz United : SV Gössendorf II - 0:2 (0:2)

28 Mounir Nawar 0:2

5 Mounir Nawar 0:1

