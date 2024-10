 SV Eggersdorf unterliegt Tabellenführer SV Hausmannstätten knapp mit 0:1 - Dreven hält Elfmeter und sichert Sieg

Details Samstag, 05. Oktober 2024 00:03

In einem hart umkämpften Duell der Gebietsliga Mitte empfing der USV Taucher-Erdbau Eggersdorf den Tabellenführer SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten. Beide Teams lieferten sich ein intensives Spiel, das letztlich durch einen späten Treffer der Gäste entschieden wurde. Der USV Eggersdorf bleibt damit nach dem Abstieg weiterhin sieglos, während Hausmannstätten seine Tabellenführung verteidigen konnte.

Kampfbetonte erste Halbzeit ohne Tore - beide Keeper großartig

Das Spiel begann auf schwierigem Boden mit viel Einsatz und wenigen klaren Torchancen. Beide Mannschaften gingen engagiert in die Zweikämpfe, doch es entwickelte sich zunächst ein defensiv geprägtes Spiel. Die erste nennenswerte Möglichkeit hatte SV Hausmannstätten in der 22. Minute. Ein gefährlicher Kopfball der Gäste konnte jedoch von Eggersdorfs Keeper Manuel Zottler mit einer Glanzparade entschärft werden.

Auf der anderen Seite kam USV Eggersdorf kurz vor der Pause zu einer aussichtsreichen Chance: In der 40. Minute scheiterte Matija Benko am hervorragend reagierenden Torhüter Sasa Dreven.

Beide Teams agierten sehr diszipliniert, was dazu führte, dass es mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeitpause ging.

Zweite Halbzeit: Elfmeter vergeben – Entscheidung in der Schlussphase

Die zweite Hälfte setzte den kämpferischen Ton der ersten Halbzeit fort, doch die Torchancen wurden häufiger. In der 54. Minute erhielt USV Eggersdorf die große Möglichkeit, in Führung zu gehen. Ein abgeprallter Lattenschuss führte in der Abwehr zu einem Foul und folglich zu einem Elfmeter für die Gastgeber. Matija Benko trat an, doch Torhüter Dreven bewies erneut seine Klasse und hielt den Strafstoß sicher. Diese verpasste Gelegenheit sollte sich noch als schicksalhaft herausstellen.

Mit zunehmender Spieldauer drückte Hausmannstätten auf den Führungstreffer. In der 67. Minute rettete Zottler seine Mannschaft mit einer weiteren starken Parade vor einem Rückstand. Doch schließlich kam es in der 80. Minute zum entscheidenden Moment: Efosa Onaghinor fasste sich ein Herz und erzielte mit einem präzisen Weitschuss das einzige Tor des Abends. Eggersdorfs Defensive war machtlos, und der Ball landete unhaltbar im Netz.

In den verbleibenden Minuten warf USV Eggersdorf alles nach vorne, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. Hausmannstätten verteidigte den knappen Vorsprung und sicherte sich einen knappen 1:0-Sieg.

Statement Trainer Franz Rastl (SV Hausmannstätten)

Nach dem Spiel äußerte sich Franz Rastl, der Trainer von SV Hausmannstätten, zum hart erkämpften Sieg: „Das war ein glücklicher Sieg, hart umkämpft. Respekt an Eggersdorf – ich kenne ihre Verletzungsprobleme, aber auch die Spieler, die heute auf dem Platz standen, haben Qualität. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie zu punkten beginnen. Wir waren heute gefordert, haben den Kampf angenommen und am Ende mit etwas Glück gewonnen. Unser Torhüter Dreven war entscheidend, dass wir hier die drei Punkte mitnehmen konnten.“

Aufstellungen:

USV Taucher-Erdbau Eggersdorf:

Manuel Zottler – Daniel Tödtling (K), Sebastian Posch, Matija Benko, Lukas Fürpass (70. Jean-Claude Koffi), Marcel Doppelreiter, Matthias Mairhofer, Jan Puntigam, Wolfgang Schwarz, Lukas Kristandl, Josip Benko

Ersatzspieler: Marcel Roessl, Damir Hrustic, Patrick Pirs, Simon Hödl, Simon Moser

Trainer: Thomas Petz

SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten:

Sasa Dreven – Mateo Kasalo, Domagoj Pokupic, Kevin Pronegg, Efosa Onaghinor, Nicolas Marinka (45. Kevin Mathias Funder), Adnan Hrncic (45. Jakob Lind), Lukas Orsolic (K), Johnathan Legat, Amar Begic (71. Irfan Zahirovic), Luka Nakic

Ersatzspieler: Nico Lippe, Amar Alibegic, Florian Ferk

Trainer: Franz Rastl

Ausblick für beide Teams

Für den USV Eggersdorf bleibt der Frust groß. Trotz couragierter Leistungen und guter Chancen gelang es erneut nicht, den ersten Saisonsieg einzufahren. Die Mannschaft kämpfte mit Herzblut, aber es fehlt weiterhin die Durchschlagskraft im Abschluss. Eggersdorf muss sich nun schnell erholen und weiterkämpfen, um den dringend benötigten ersten Dreier einzufahren.

SV Hausmannstätten hingegen festigt mit dem knappen Erfolg seine Tabellenführung. Die Mannschaft hat erneut gezeigt, warum sie aktuell an der Spitze steht: Auch in schwierigen Spielen gegen kampfstarke Gegner bleibt das Team gefährlich und effektiv. Mit dem Selbstvertrauen aus den bisherigen Erfolgen kann Hausmannstätten optimistisch in die kommenden Aufgaben gehen.

