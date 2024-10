SV Thal besiegt Graz United in einem torreichen Duell mit 7:2 - Gast weiterhin ohne Punkte

Details Samstag, 05. Oktober 2024 00:46

In einem torreichen Spiel der Gebietsliga Mitte setzte sich SV Thal mit einem eindrucksvollen 7:2-Sieg gegen Graz United durch. Von Beginn an dominierte die Heimmannschaft das Geschehen auf dem Platz und ließ den Gästen kaum eine Chance. Vor allem Moritz Langmann stach mit einer herausragenden Leistung hervor, die ihm fünf Treffer bescherte und entscheidend zum Erfolg von SV Thal beitrug. Die Offensive der Gastgeber war nicht zu stoppen, während Graz United sich schwer tat, ins Spiel zu finden.

Blitzstart von SV Thal - nach 15 Minuten steht es 3:0

Bereits in den ersten Minuten des Spiels setzte SV Thal Graz United stark unter Druck. Nach einigen frühen Chancen in der neunten Minute belohnten sich die Gastgeber schließlich: Maksym Piskun eröffnete den Torreigen mit einem Treffer zum 1:0 in der 10. Minute. Nur eine Minute später baute Moritz Langmann die Führung auf 2:0 aus, indem er seine Schnelligkeit und Präzision nutzte. SV Thal ließ nicht nach, und in der 15. Minute erhöhte Piskun mit seinem zweiten Tor auf 3:0.

Uiiii, das war ein Riesenhecht vom Thaler Goalie. Das hätte das 3:2 sein müssen. Wolfgang Ott, Ticker-Reporter

Graz United bemühte sich um den Anschluss und konnte in der 16. Minute durch Idris Turan auf 3:1 verkürzen. Doch SV Thal ließ sich davon nicht beeindrucken. Die Gastgeber dominierten weiterhin das Spiel und Moritz Langmann bewies seine Klasse mit einem weiteren Treffer in der 33. Minute, der den Spielstand auf 4:1 erhöhte. Kurz vor der Halbzeit stellte Langmann seinen Hattrick sicher und brachte seine Mannschaft mit einer 5:1-Führung in die Pause.

SV Thal bleibt auch in der zweiten Halbzeit dominant

Nach der Halbzeitpause zeigte SV Thal keinerlei Anzeichen, das Tempo zu drosseln. In der 47. Minute traf Moritz Langmann erneut und erhöhte auf 6:1, was das Spiel bereits zu diesem Zeitpunkt nahezu entschied. Graz United schaffte es, in der 67. Minute durch Moritz Langmann auf 6:2 zu verkürzen. Doch dieser Treffer war letztlich nur Ergebniskosmetik, da SV Thal weiterhin die Oberhand behielt.

In der 65. Minute krönte Idris Turan die herausragende Leistung der Gastgeber mit einem weiteren Treffer zum 7:2-Endstand, nach einer sehenswerten Vorlage von Daniel Ott. Damit war das Spiel endgültig entschieden. Die Abwehr von Graz United konnte den unermüdlichen Offensivbemühungen von SV Thal nichts mehr entgegensetzen.

Insgesamt zeigte SV Thal eine beeindruckende Vorstellung und man holte den ersten Sieg in der Gebietsliga Mitte. Graz United hingegen hatte große Schwierigkeiten, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken, und musste sich letztlich klar geschlagen geben. Der deutliche Sieg von SV Thal unterstreicht das Bemühen der Gastgeber und lässt die Fans auf weitere Erfolge hoffen.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Thal : Graz United - 7:2 (5:1)

67 Moritz Langmann 7:2

65 Idris Turan 6:2

47 Moritz Langmann 6:1

44 Moritz Langmann 5:1

33 Moritz Langmann 4:1

16 Idris Turan 3:1

15 Maksym Piskun 3:0

11 Moritz Langmann 2:0

10 Maksym Piskun 1:0

