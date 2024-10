USV Vasoldsberg überrollt den GSV St. Radegund auswärts mit 5:0 - Ivanescu mit drei Toren

Details Samstag, 05. Oktober 2024 13:43

Ein eindrucksvoller Sieg für USV Vasoldsberg gegen GSV St. Radegund in der 8. Runde der Gebietsliga Mitte. Die Gäste dominierten das Spiel mit einem klaren 5:0-Sieg und zeigten von Anfang an ihre Überlegenheit. Trotz einiger vielversprechender Angriffe von GSV St. Radegund konnten die Gastgeber keine Tore erzielen. Vasoldsberg präsentierte sich sowohl in der Defensive als auch in der Offensive stark und sicherte sich drei wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze.

Vasoldsberg startet furios - Ivanescu mit Doppelpack in der ersten halben Stunde

Schon früh in der Partie setzte USV Vasoldsberg ein klares Zeichen. In der 17. Minute eröffnete Ali Ivanescu das Torfestival mit einem souveränen Treffer zum 0:1. Nur acht Minuten später nutzte Ivanescu einen Fehler des GSV-Torwarts aus und erhöhte auf 0:2.

Die Gastgeber aus St. Radegund hatten Schwierigkeiten, ihre Defensive zu stabilisieren und mussten in der 28. Minute einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Simon Sixt traf nach einem Eckball aus kurzer Distanz zum 0:3 für die Gäste. Trotz einzelner Bemühungen und Aktionen seitens GSV St. Radegund, wie ein gefährlicher Schuss in der 6. Minute, blieben die Chancen ungenutzt. Der Halbzeitstand von 0:3 spiegelte die Dominanz von Vasoldsberg wider. Der Aufsteiger war zu jeder Zeit das unterlegene Team.

Vasoldsberg bleibt unnachgiebig - am Ende geht es mit einem 5:0 nach Hasue

Auch in der zweiten Halbzeit behielt USV Vasoldsberg die Oberhand. Gleich zu Beginn, in der 47. Minute, netzte erneut Ivanescu nach einem schnellen Konter ein und machte seinen Hattrick perfekt. Mit einem platzierten Schuss ins linke Eck erhöhte er auf 0:4, was die Moral des GSV St. Radegund weiter schwächte.

In der 54. Minute setzte Matthias Gross mit dem fünften Treffer für Vasoldsberg den Schlusspunkt einer beeindruckenden Offensivleistung. Nach einem perfekten Steilpass zeigte Gross seine Abgebrühtheit vor dem Tor und verwandelte souverän zum 0:5. Obwohl die Gastgeber in der zweiten Hälfte einige Offensivaktionen zeigten, unter anderem durch Ostermann, blieb ihnen der Ehrentreffer verwehrt.

Die letzten Minuten der Partie verliefen ohne größere Ereignisse. In der 69. Minute glänzte der GSV-Tormann mit einer spektakulären Parade, die einen weiteren Treffer von Vasoldsberg verhinderte. Doch letztendlich blieb das Resultat unverändert, und Vasoldsberg konnte einen überzeugenden Auswärtssieg feiern.

Der Sieg von USV Vasoldsberg war eine klare Demonstration ihrer Stärke und Effizienz. Sie zeigten sich als ein eingespieltes Team, das sowohl defensiv als auch offensiv zu überzeugen wusste. Für GSV St. Radegund gilt es nun, die Niederlage schnell abzuhaken und sich auf die kommenden Spiele zu konzentrieren.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: St. Radegund : Vasoldsberg - 0:5 (0:3)

54 Matthias Gross 0:5

47 Ali Alexander Ivanescu 0:4

28 Simon Sixt 0:3

25 Ali Alexander Ivanescu 0:2

17 Ali Alexander Ivanescu 0:1

