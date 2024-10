Dramatisches Finish: SV Gratwein-Straßengel siegt in Lassnitzhöhe - Siegtreffer in der 92. Minute

Details Samstag, 05. Oktober 2024 21:49

In einem spannenden und umkämpften Spiel der 8. Runde der Gebietsliga Mitte triumphierte SV Gratwein-Straßengel mit 2:1 über SV Lassnitzhöhe. Nachdem die erste Halbzeit torlos blieb, erzielte David Kossits das erste Tor für die Hausherren kurz nach der Pause. Doch Philipp Hemmer glich mit einem feinen Freistoß aus, bevor Robert Edlinger in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer für die Gäste erzielte. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, wobei der späte Siegtreffer die Partie zu einem Ende brachte.

Torlose erste Halbzeit - flottes Spiel in Lahö

Das Spiel begann mit einem flotten Tempo, wobei SV Lassnitzhöhe früh die Kontrolle übernahm. Bereits nach wenigen Minuten zeichnete sich die Heimmannschaft durch mehr Ballbesitz aus, schaffte es jedoch nicht, sich klare Torchancen zu erspielen. Gratwein-Straßengel hingegen fand in der 17. Minute eine Gelegenheit, bei der der Torhüter von Lassnitzhöhe glänzend parierte. Trotz der lebhaften Anfangsphase blieben die ersten 45 Minuten ohne Tore, was vor allem der gut organisierten Abwehr beider Teams geschuldet war.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für die Gastgeber. David Kossits von SV Lassnitzhöhe brachte seine Mannschaft in der 48. Minute mit einem schnellen Treffer 1:0 in Führung. Die Euphorie bei den Hausherren war spürbar, und sie drängten darauf, ihre Führung auszubauen. Jedoch blieb Gratwein-Straßengel ruhig und fand nach einer Weile zurück ins Spiel.

Spannung bis zur letzten Minute

In der 71. Minute erzielte Philipp Hemmer mit einem präzisen Freistoß den Ausgleich für SV Gratwein-Straßengel, was den Spielverlauf erneut änderte. Die Gäste zeigten jetzt, warum sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind. Ihre Abwehr, die kurzzeitig Schwächen gezeigt hatte, stabilisierte sich und sie begannen, offensiv mehr Akzente zu setzen.

Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften Chancen hatten, den Führungstreffer zu erzielen. So war es Robert Edlinger, der in der Nachspielzeit nach einem Eckball den entscheidenden Treffer für Gratwein-Straßengel erzielte und damit den Sieg für die Gäste sicherte.

Dieser dramatische Schlusspunkt setzte einer intensiven Partie ein Ende und bescherte Gratwein-Straßengel drei weitere Punkte in der Liga. Während SV Lassnitzhöhe enttäuscht das Spielfeld verließ, konnten sich die Gäste über ihren hart erkämpften Auswärtssieg freuen.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Lassnitzhöhe : Gratwein-Straßengel - 1:2 (0:0)

92 Robert Edlinger 1:2

71 Philipp Hemmer 1:1

48 David Kossits 1:0

Details

