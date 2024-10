SV SW Lieboch triumphiert gegen SV Gössendorf II mit klarem 5:1

Details Dienstag, 08. Oktober 2024 19:15

Der SV SW Lieboch zeigte eine beeindruckende Vorstellung in der 8. Runde der Gebietsliga Mitte und setzte sich klar mit 5:1 gegen den SV Gössendorf II durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 3:0 und ließen den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Patrick Strohmaier brillierte mit einem Hattrick und war maßgeblich am Erfolg der Liebocher beteiligt. Gössendorf II konnte zwischenzeitlich verkürzen, aber die Überlegenheit des Heimteams war letztlich nicht zu übersehen.

Blitzstart und Dominanz in der ersten Hälfte

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Gastgeber. Bereits in der ersten Minute sorgte Patrick Strohmaier für den ersten Jubel des Nachmittags, als er den Ball im Netz der Gäste unterbrachte und Lieboch in Führung brachte. Die frühe Führung gab den Hausherren sichtlich Aufwind, und es dauerte nicht lange, bis sie ihre Überlegenheit weiter unter Beweis stellten.

In der 12. Minute erhöhte David Somorai nach einem präzisen Spielzug auf 2:0. Die Defensivreihe von Gössendorf II fand keine Mittel gegen den druckvollen Angriff der Gastgeber. Die Gäste hatten Mühe, ins Spiel zu finden, und mussten in der 26. Minute einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Fabio Röxeis nutzte die Unachtsamkeit der gegnerischen Abwehr und schoss das 3:0, was auch gleichzeitig den Halbzeitstand bedeutete.

Zweikampfgeist und Strohmaier's Hattrick

Nach der Pause zeigte Gössendorf II mehr Entschlossenheit und wurde mit einem Treffer belohnt. In der 52. Minute verkürzte Michael Scheider-Hatze auf 3:1 und brachte den Gästen neue Hoffnung. Doch der SV SW Lieboch ließ sich von diesem Gegentor nicht beeindrucken und stellte die Weichen schnell wieder auf Sieg.

Patrick Strohmaier knüpfte an seine herausragende Leistung in der ersten Hälfte an und erzielte in der 57. Minute das 4:1 für Lieboch. Der Treffer war ein weiterer Beweis seiner Klasse und brachte den Gastgebern die endgültige Sicherheit. Die Gäste aus Gössendorf versuchten zwar, noch einmal zurückzukommen, doch die Abwehr von Lieboch hielt dem Druck stand.

Den Schlusspunkt der Partie setzte erneut Patrick Strohmaier, der mit seinem dritten Tor in der 75. Minute seinen Hattrick perfekt machte. Mit diesem 5:1 sorgte er für den Endstand und krönte seine herausragende Leistung. Die Gastgeber zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung und fuhren einen verdienten Heimsieg ein, der sie in der Tabelle weiter nach oben klettern lässt.

Gebietsliga Mitte: SV Lieboch : SV Gössendorf II - 5:1 (3:0)

75 Patrick Strohmaier 5:1

57 Patrick Strohmaier 4:1

52 Michael Scheider-Hatze 3:1

26 Fabio Röxeis 3:0

12 David Somorai 2:0

1 Patrick Strohmaier 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.