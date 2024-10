SV Weinitzen triumphiert auswärts gegen Askö Murfeld

Details Dienstag, 08. Oktober 2024 19:19

In einem spannenden Duell der 8. Runde der Gebietsliga Mitte setzten sich die Gäste von SV Weinitzen souverän gegen die Gastgeber von Askö Murfeld mit 2:0 durch. Beide Mannschaften gingen mit hohen Erwartungen in das Spiel, wobei SV Weinitzen schlussendlich die entscheidenden Akzente setzte. Die Partie wurde durch zwei bemerkenswerte Treffer von Fisnik Shyti und Marko Petrovic entschieden, die die Gäste auf die Siegerstraße führten.

Erste Halbzeit: Weinitzen geht in Führung

Die Begegnung zwischen Askö Murfeld und SV Weinitzen begann mit einer intensiven Anfangsphase, in der beide Teams versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Die Gäste zeigten sich jedoch zielstrebiger und wurden für ihre Bemühungen in der 25. Minute belohnt. Fisnik Shyti gelang es, einen vielversprechenden Angriff erfolgreich abzuschließen und die Führung für SV Weinitzen zu erzielen. Mit seinem präzisen Elfmeter ließ er dem Torhüter von Askö Murfeld keine Chance und brachte sein Team mit 1:0 in Front. Die Gastgeber versuchten daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, jedoch ohne Erfolg, da die Abwehr von Weinitzen standhaft blieb und keine klaren Torchancen zuließ.

In der verbleibenden Zeit der ersten Halbzeit konzentrierten sich die Gäste darauf, ihre Führung zu verteidigen, während Askö Murfeld nach Möglichkeiten suchte, um das Spiel auszugleichen. Trotz einiger vielversprechender Ansätze gelang es den Hausherren nicht, die Defensive von SV Weinitzen zu überwinden, und so ging es mit dem 0:1 in die Pause.

Zweite Halbzeit: Petrovic sichert den Sieg

Nach dem Seitenwechsel setzte Askö Murfeld alles daran, den Rückstand aufzuholen. Die Heimmannschaft erhöhte den Druck und versuchte, die Gäste aus Weinitzen in die Defensive zu drängen. Doch die Angriffsversuche blieben häufig in der gut organisierten Abwehrreihe von SV Weinitzen stecken, die ihren Vorsprung mit großer Entschlossenheit verteidigte.

In der 61. Minute dann der nächste Rückschlag für Askö Murfeld: Marko Petrovic verwertete eine präzise Vorlage und erhöhte mit einem sehenswerten Treffer auf 2:0 für SV Weinitzen. Dieser Treffer zeigte erneut die Effizienz und die Durchschlagskraft der Gäste, die ihre wenigen Chancen eiskalt nutzten. Die Gastgeber kämpften unermüdlich, um das Blatt noch zu wenden, doch die Uhr tickte gegen sie.

In der Schlussphase des Spiels war Askö Murfeld bemüht, zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen, doch es fehlte an der nötigen Präzision und Kreativität, um die Abwehr von SV Weinitzen ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Schließlich endete das Spiel nach 95 Minuten mit einem verdienten 2:0-Erfolg für die Gäste, die mit dieser Leistung ihre Ambitionen in der Liga unterstrichen.

Mit diesem Auswärtssieg konnte SV Weinitzen wichtige Punkte sammeln und sich in der Tabelle weiter nach oben arbeiten, während Askö Murfeld nach einer engagierten, aber letztlich erfolglosen Vorstellung das Spielfeld als Verlierer verließ.

Gebietsliga Mitte: Murfeld : Weinitzen - 0:2 (0:1)

61 Marko Petrovic 0:2

25 Fisnik Shyti 0:1

