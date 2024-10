Spannender Sieg: SV Gratwein-Straßengel bezwingt SV Gössendorf II mit 1:0

Details Mittwoch, 09. Oktober 2024 19:19

Der SV Gratwein-Straßengel hat das Nachtragsspiel gegen den SV Gössendorf II in der Gebietsliga Mitte mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg für sich entschieden. In einem intensiv geführten Duell war es Philipp Hemmer, der in der 58. Minute nach einer Flanke von Finn Steiner den goldenen Treffer erzielte. Mit diesem Erfolg konnte der SV Gratwein-Straßengel seine positive Serie fortsetzen und bleibt in der Tabelle weiter auf Kurs.

Ausgeglichene erste Halbzeit - keine Tore bis zum Kabinengang

Die Begegnung startete mit hohem Einsatz auf beiden Seiten. Gratwein-Straßengel und Gössendorf II suchten den Weg nach vorne, doch beide Abwehrreihen standen sicher. Trotz kämpferischer Leistungen beider Teams gelang es keinem, im ersten Durchgang die Oberhand zu gewinnen. Die Gastgeber versuchten es immer wieder über schnelle Flügelangriffe, während Gössendorf II durch schnelles Umschaltspiel gefährlich wurde. Die Torhüter beider Teams zeigten sich jedoch in Bestform und verhinderten eine frühe Führung, sodass es mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeit ging.

Hemmers Treffer bringt Entscheidung

Nach der Pause nahm das Spiel an Intensität zu, und schließlich war es Hemmer, der die Entscheidung herbeiführte. In der 58. Minute nutzte der Flügelspieler eine Unsicherheit in der gegnerischen Abwehr und erzielte das viel umjubelte 1:0. „Es war eine kompakt gute Leistung vom Team, wir haben Geduld bewiesen, nichts zugelassen und uns schlussendlich belohnt“, so Hemmer nach dem Spiel. Der Siegtorschütze war bereits beim letzten Spiel in Laßnitzhöhe erfolgreich und zeigte erneut seine wichtige Rolle im Team.

Jugend im Fokus

Besonders bemerkenswert: Der Einsatz der Jugendspieler im Team von Gratwein-Straßengel. Finn Steiner, der die Vorlage zum entscheidenden Treffer lieferte, war einer von drei Spielern des Jahrgangs 2008, die in diesem Spiel aufliefen. Insgesamt standen zehn Eigenbauspieler im Kader der Gastgeber. Der 15-jährige Paul Schmiedhofer feierte zudem sein Debüt für die erste Mannschaft und wurde von den Fans mit großem Applaus begrüßt.

Auf Kurs zur „Perfect 9“

Nach zwei Siegen in dieser intensiven englischen Woche peilt Gratwein-Straßengel nun die „Perfect 9“ an – neun Punkte aus drei Spielen innerhalb von sechs Tagen. „Das Tor hat richtig gut getan, vor heimischer Kulisse meine Form zu bestätigen, war enorm wichtig für die Mannschaft und mich“, kommentierte Hemmer und richtete den Blick bereits auf das nächste Heimspiel am Freitag gegen St. Radegund, wo zwei Ex-Spieler von Gratwein-Straßengel, Roberto Babic und Davor Klapka, im gegnerischen Kader stehen.

Spannung vor dem nächsten Duell

Der Verein setzt weiter auf seine Nachwuchshoffnungen, und auch im Spiel gegen St. Radegund werden wieder einige junge Talente ihre Chance bekommen. Sollte Gratwein-Straßengel auch dieses Spiel gewinnen, wäre es ein perfekter Abschluss einer harten Woche und ein deutlicher Schritt nach oben in der Tabelle der Gebietsliga Mitte.

Das Team scheint bereit für die Herausforderung und hofft, die starke Form weiter zu bestätigen.

Bericht Florian Kober Foto: SV Gratwein-Straßengel

Gebietsliga Mitte: Gratwein-Straßengel : SV Gössendorf II - 1:0 (0:0)

58 Philipp Hemmer 1:0

