Spannung pur in der Gebietsliga Mitte: USV Wundschuh und Grazer Sportclub trennen sich 1:1

Im umkämpften Duell der Gebietsliga Mitte zwischen dem heimstarken USV Wundschuh und dem formstarken Grazer Sportclub erlebten die Zuschauer ein intensives Spiel, das mit einem verdienten 1:1-Unentschieden endete. Beide Teams gingen mit beeindruckenden Serien in die Partie: Wundschuh war seit vier Spielen ungeschlagen, während die Gäste aus Graz die letzten drei Spiele für sich entschieden hatten. Das Spiel hielt, was es versprach, und bot Fußball auf gutem Niveau.

Uneggs Traumtor bringt Grazer Sportclub in Führung

Von Beginn an zeigte der Grazer Sportclub seine spielerische Klasse und dominierte die Anfangsphase. Bereits in der zwölften Minute hatten die Gäste ihre erste Großchance, als Felix Weissensteiner einen wunderschönen Pass in die Tiefe spielte, der Abschluss jedoch über das Tor flog. Die Grazer blieben am Drücker und verzeichneten in der 32. Minute eine weitere Großchance, als Schweiger den Ball per Volley an die Querlatte schoss.

In der 37. Minute war es dann soweit: Johannes Unegg erzielte nach einem fantastischen Solo ein wahres Traumtor und brachte die Gäste verdient in Führung. Der USV Wundschuh war zwar bemüht, ins Spiel zu finden, doch die Angriffe blieben vorerst ohne den gewünschten Erfolg. Trotz einer engagierten Leistung blieben die Bemühungen des USV vor der Halbzeit ohne zählbaren Erfolg, und so ging es mit einem 0:1 in die Pause.

Spannende Schlussphase mit Ausgleich durch Ljubijankic

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich das Spiel zunehmend ausgeglichen. Der Grazer Sportclub blieb gefährlich und kam in der 66. Minute durch einen Schuss von Nöstlthaler, der die Querlatte traf, erneut einem weiteren Treffer nahe. Der USV Wundschuh gab jedoch nicht auf und drängte auf den Ausgleich. Trotz mehrerer Chancen, darunter ein Freistoß, der in eine Topchance durch Unegg mündete, blieb der Ausgleich zunächst aus.

Die Schlussphase wurde hitzig, und die Gastgeber wurden schließlich für ihre Bemühungen belohnt. In der 85. Minute bekam der USV einen Elfmeter zugesprochen. Edis Ljubijankic trat an und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich. Die letzten Minuten der Partie boten noch einmal Dramatik pur, mit Chancen auf beiden Seiten, aber letztendlich blieb es beim gerechten Unentschieden.

Der USV Wundschuh und der Grazer Sportclub haben beide ihre ungeschlagenen Serien verteidigt, und das Spiel hinterlässt spannende Perspektiven für die kommenden Begegnungen in der Gebietsliga Mitte. Die Zuschauer durften sich über ein spannendes und faires Spiel freuen, das die Erwartungen voll erfüllte.

Bericht Florian Kober - Fotos Alexandra Macher

Gebietsliga Mitte: Wundschuh : Grazer SC - 1:1 (0:1)

85 Edis Ljubijankic 1:1

37 Johannes Unegg 0:1

