Ordentlich umgemöbelt: ASKÖ Murfeld will im Frühjahr vieles besser machen!

Details Freitag, 21. Februar 2020 12:06

Der ASKÖ Forno-Antico Murfeld, dem im Sommer 2014 der langersehnte Sprung von der 1. Klasse Mitte B in die Gebietsliga Mitte gelungen ist, hat im 6. Jahr infolge in selbiger, in der Herbstrunde doch einiges an Konstanz vermissen lassen. Was mit sich bringt, dass die Truppe von Trainer Peter Bachler mit 10 Punkten aus 13 Partien, am vorletzten Tabellenplatz antreffbar ist. Der Saisonstart ist mit 4 Zählern aus drei Begegnungen noch akzeptabel ausgefallen. Dann aber hat der auswärts noch sieglose ASKÖ Murfeld doch ganz gehörig die Balance verloren, wie bescheidene 3 Punkte aus sieben Spielen verdeutlichen. Demnach wartet auf Tucovic, Krajnovic & Kollegen in der Rückrunde wohl ein beinharter Abstiegskampf.

DATEN & FAKTEN

Vereinsname: ASKÖ Murfeld

Tabellenplatz: 13. Gebietsliga Mitte

Heimtabelle: 10.

Auswärtstabelle: 14.

längste Serie ohne Sieg: 3 Spiele

höchster Sieg: 3:0 gg. Wundschuh (3. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 2 Spiele

höchste Niederlage: 2:8 in Übelbach (8. Runde)

geschossene Tore/Heim: 1,4

bekommene Tore/Heim: 2,0

geschossene Tore/Auswärts: 1,1

bekommene Tore/Auswärts: 3,5

Spiele zu Null: 2

Fairplaybewerb: 4.

erhaltene Karten: 2 gelb/rote Karte/23 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Mikael Mertkarabetyan (4 Treffer)

Trainer Peter Bachler steht Rede und Antwort:

Wie zufriedenstellend ist der Herbstdurchgang verlaufen?

"Mit der Hinrunden-Performance gilt es überhaupt nicht zufrieden zu sein. Wenngleich uns aber auch das nötige Spielglück desöfteren fehlte. Hinzu kommt auch, dass uns mit Daniel Novak ein Leistungsträger frühzeitig verletzt ausgefallen ist. So ergibt das eine das andere bzw. sind wir von unserer Vorgabe, die mit einem Mittelfeldplatz definiert war, doch ein Stück weit entfernt."

Wo gilt es nun in der Rückrunde den Hebel verstärkt anzusetzen?

"Defizite sind sowohl in der Defensive wie auch in der Offensive gegeben. Demnach gilt es ganz einfach im Gesamten kompakter bzw. abgebrühter aufzutreten."

Hat es Kaderveränderungen in der Winterübertrittszeit gegeben?

"Mit 4 Zu und 6 Abgängen hat sich bei uns in der Winterübertrittszeit einiges bewegt. Die Mannschaft hat bereits 4 Testpartien in den Beinen: Kainbach-Hönigtal II (1. MA, 3:4), Söchau (1. Süd, 0:3), Stattegg (1. MA, 5:1) und ESK Graz (1. MB, 3:0)."

Gebietsliga Mitte Transferliste

Welche Mannschaften werden sich letztlich den Meistertitel ausmachen?

"Der Weg zum Titel führt über Herbstmeister Übelbach. LUV Graz sollte der erste Kanditat auf den zweiten Platz sein."

Wie sieht das deklarierte Saisonziel aus?

"Mit dem Klassenverbleib ist das Saisonziel klipp und klar abgesteckt."

Testspiel:

Samstag, 22. Feber, 16:00 Uhr (Graz - Verbandsplatz)

ASKÖ Murfeld - Gössendorf Juniors (1. MB)

by: Ligaportal/Roo

