Kompakt: Die 34 GLM-Testspiel-Ergebnisse aus der KW 07/08!

Details Montag, 24. Februar 2020 18:45

Ab dem 20. März rollt das Leder wieder in der Gebietsliga Mitte. Zeit genug also, um sich dafür entsprechend vorzubereiten. Dabei wird es neben einem packenden Titelkampf wohl auch zu einer ganz engen Geschichte bezüglich der Abstiegsfrage kommen. Umso wichtiger wird sein, die "Hausaufgaben" so zu erledigen, dass man dann in der Frühjahrsrunde seine Vorgabe auch erreichen kann. LIGAPORTAL bleibt klarerweise am Ball und wird laufend die aktuellen Resultate präsentieren. Hier schon einmal die 34 Testspiel-Begegnungen aus den Kalenderwoche 07 und 08.

VEREIN GEGNER LIGA ERGEBNIS Übelbach Thal ULM 3:1 Übelbach Austria Puch 1.MA 4:3 Übelbach Pernegg ULNA 1:0 Übelbach Paldau ULS 4:0 Feldkirchen Andritz ULM 2:2 Feldkirchen Stiwoll 1.MA 6:3 LUV Graz St. Ruprecht/R. GLO 4:6 Fernitz-Mellach Gralla ULW 2:6 Fernitz-Mellach St. Stefan/St. GLW 3:0 Liebenau Gössendorf Jun. 1.MB 3:2 Edelstauden Deutschfeistritz ULM 0:0 Edelstauden SG St. Stefan/R.II 1.Süd 3:1 Edelstauden St. Josef 1.West 3:2 Mariatrost Weinitzen 1.MA 8:3 Mariatrost Naintsch GLO 1:4 Gratkorn II M. Hartmannsdorf 1.Süd 3:1 St. Marein/Graz Kainbach-Hönig. II 1.MA 2:2 St. Marein/Graz SG Ilz II 1.Süd 4:6 Gösting Mitterdorf/R. GLO 2:2 Gösting GSC Graz 1.MA 6:3 Gösting Lieboch 1.MB 1:1 Gösting Hausmannstätten ULM 9:3 Vasoldsberg Hausmannstätten ULM 3:7 Vasoldsberg SG Pischelsdorf II 1.OB 4:3 Wundschuh Hengsberg ULW 1:2 Wundschuh Stattegg 1.MA 0:0 Wundschuh Stadl/Mur GLMU 2:2 ASKÖ Murfeld Söchau 1.Süd 0:3 ASKÖ Murfeld Stattegg 1.MA 5:1 ASKÖ Murfeld ESK Graz 1.MB 3:0 ASKÖ Murfeld Gössendorf Jun. 1.MB 4:5 Gratwein-Straß. Pirka 1.MB 7:1 Gratwein-Straß. St. Radegund 1.MA 5:1 Gratwein-Straß. Semriach 1.MA 0:0

by: Ligaportal/Roo

