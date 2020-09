Heimpräsenz: Übelbach lässt gegen Liebenau nichts anbrennen!

Details Samstag, 05. September 2020 10:56

Am Freitagabend durften sich die Besucher in der Gebietsliga Mitte auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams den SV Übelbach und den SV Union Liebenau freuen. Dabei gelingt es der Vögl-Truppe den zweiten Saisondreier gutzuschreiben. Nach dem vorwöchentlichen 7:2-Heimsieg gegen Edelstauden gelingt es diesmal Liebenau in die Knie zu zwingen. Demnach darf durchaus damit gerechnet werden, dass Übelbach auch diesmal im Konzert der Großen mitgeigen wird. Für Liebenau, das Nachtragsspiel gegen Vasoldsberg folgt am 8. September, war das der Meisterschaftsstart. Der Spielleiter war Ibrahim Adel - 100 Zuseher waren mit von der Partie.

Alle vier Tore fallen in der ersten Hälfte

SV Übelbach spielt in den Anfangsminuten mutig nach vorne und darf früh den Führungstreffer bejubeln. Zalan Lajos Pataki verwertet in Minute 10 zum 1:0 und lässt Trainer und Mitspieler jubeln. In der 25. Minute trifft der 24-jährige Rumäne zum zweiten Mal. Damit gelingt es den Übelbachern frühzeitig, die Weichen in Richtung Sieg zu stellen. Nach einer gespielten halben Stunde zappelt das Leder zum dritten Mal im Gehäuse der Gäste. Diesmal ist es der Slowene Igor Blazincic, der sich mit einem präzisen Freistoßball in die Schützenliste eintragen kann - neuer Spielstand: 3:0. Was aber die Weinhandl-Mannen nicht dazu veranlasst die Flinte frühzeitig ins Korn zu werfen. Emir Sikiric gelingt in der 35. Minute das 3:1 - zugleich dann auch der Halbzeitstand.

Übelbach bleibt auf der Siegerstraße

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu drei Verwarnungen, halten sich die Spielanteile dann über weite Strecken die Waage. Einerseits begnügt sich der Platzherr damit, den Zweitore-Vorsprung zu verwalten, was letztlich auch gelingen sollte. Auf der anderen Seite ist Liebenau nicht in der Lage noch entscheidend zuzusetzen. Was schließlich dazu führt, dass die zweite Hälfte ohne große Aufreger über die Bühne geht. Mit diesem zweiten Heimerfolg hält Übelbach nun beim Punktemaximum. Hinzu kommt dass man mit 10:3-Toren ein tolles Torverhältnis vorweist. Es wird interessant werden zu beobachten, wie sich Übelbach beim ersten Auswärtsspiel in der nächsten Runde in Fernitz-Mellach schlagen wird.

SV ÜBELBACH - SV LIEBENAU 3:1 (3:1)

Torfolge: 1:0 (10. Pataki), 2:0 (25. Pataki), 3:0 (32. Blazincic), 3:1 (35. Sikiric)

by: Ligaportal/Roo

