Knappe Sache: Wundschuh schickt LUV Graz punktelos nach Hause!

Details Samstag, 26. September 2020 15:46

Am Freitag empfing der USV Wundschuh vor eigenem Publikum den Tabellendreizehnten den Union LUV Graz. Das Ziel der Heimischen war klar: drei Punkte sollen die Fans zum Jubeln bringen. Dieses Vorhaben kann die Freidl-Truppe dann auch realisieren. Was gleichbedeutend damit ist, dass Wundschuh nun nach 5 Spielen bei 10 Punkten hält. LUV Graz hingegen muss nun auch nach dem vierten Spiel, weiter auf den ersten Meisterschafts-Punkt warten. Der Spielleiter war David Novak - 80 Zuseher waren mit von der Partie.

Christopher Asenov trifft für Wundschuh

Der Gastgeber ist vom Strt weg darum bemüht, sich einen entsprechenden Vorteil zu verschaffen. Aber die Begic-Schützlinge verstehen es in der Startphase hervorragend, sich teuer zu verkaufen. LUV Graz läuft bekanntlich immer noch dem ersten Zähler hinher. Bislang wurde man aber doch auch unter dem Wert geschlagen. Aber in der 24. Minute gilt es für die Gäste einen Rückschlag hinzunehmen. Christopher Asenov trifft zum 1:0 in des Gegners Kasten. Dieses Tor verändert dann doch die bisher gegebenen Kräfteverhältnisse. Denn nun ist es doch Wundschuh, das alles soweit unter Kontrolle hat. Mit dem knappen Eintore-Vorsprung geht es auch in die Halbzeitpause.

LUV Graz ist knapp dran am Punkt

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es nur zu drei Verwarnungen, ist dann die nötige Würze, in Form von Toren gegeben. 53. Minute: LUV Graz gelingt es den 1:1-Gleichstand herzustellen - Torschütze: Jawad Rezai. Jetzt wogt das Spiel hin und her bzw. sind die Spielanteile gerecht verteilt. Es ist dabei auch absehbar, dass es zu weiteren Treffern kommen wird. In der 71. Minute geht Wundschuh zum zweiten Mal in Führung. Patrick Winter kann sich mit dem 2:1 in die Schützenliste eintragen. In der Schlussphase kommt dann noch einmal so richtig Spannung auf. 81. Minute: Bilal Hamzic trifft zum 2:2 - gelingt es den Grazern endlich den ersten Punkt zu verbuchen? Da aber hat Serhat Yildiz so seine Einwände, der in der 83. Minute den 3:2-Siegestreffer für Wundschuh markiert.

USV WUNDSCHUH - LUV GRAZ 3:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (24. Asenov), 1:1 (53. Rezai), 2:1 (71. Winter), 2:2 (81. Hamzic), 3:2 (83. Yildiz)

by: Ligaportal/Roo