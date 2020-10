Entscheidung in Minute 94: Vasoldsberg sahnt in Mariatrost voll ab [Video]

Details Samstag, 10. Oktober 2020 16:43

Am 7. Spieltag trafen in der Gebietsliga Mitte der JSV RB Mariatrost und der USV Vasoldsberg aufeinander. Und dabei gelang es der Binder-Truppe drei Punkte auf die Habenseite zu bringen. Was gleichbedeutend damit ist, dass man nun bei starken 10 Punkten hält. Bei den Seidler-Mannen sieht der Sachverhalt etwas anders aus bzw. reichte bislang doch nur zu 6 Zählern. Der Spielleiter war Johann Kresche - 50 Zuseher waren mit von der Partie.

Mariatrost mit der raschen 2:0-Führung

In der Startphase deutet alles darauf hin, dass Mariatrost in Richtung Heimsieg zusteuert. 6. Minute: Alexander Sauseng zieht aus gut und gerne 35 Metern ab und bringt Mariatrost damit frühzeitig mit 1:0 in Führung. Der Gastgeber bleibt nachfolgend am Drücker. Den Lohn der Bemühungen kann man in der 18. Minute einfahren. Nach einem Eckball kommt es zu einem Lattenschuss, dann antizipiert Darouich el kaaichi am schnellsten und markiert das 2:0. Jetzt stehen die Gäste in der Pflicht bzw. muss eine rasche Antwort her, will man das Spiel nicht schon in der ersten Hälfte aus der Hand geben. In der 37. Minute kommt es dann zum 2:1-Anschlusstreffer. Philipp Samastur sorgt für den 2:1-Halbzeitstand.

Vasoldsberg mit dem Lastminute-Treffer

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu sechs Verwarnungen, steht die Partie dann Spitz auf Knopf. Die Brust der Vasoldsberger ist mit dem Torerfolg doch um einiges größer geworden. Das muss nun in der zweiten Hälfte wohl oder übel auch der Gastgeber zur Kenntnis nehmen. Aber mit vereinten Kräften gelingt es dem Platzherrn den knappen Eintorevorsprung vorerst erfolgreich zu verwalten. Als man dann schon etwas mit einem vollen Erfolg spekulieren darf, kommt es in der 77. Minute doch zum Ausgleich - Maximilian Zeisberger ist der Torschütze. Aber das war es noch nicht, in der 94. Minute kommt es noch zum spielentscheidenden Tor. Dominik Kern ist es, der die Nerven bewahrt und mit einem Elfmeter für den 2:3-Spielendstand Sorge trägt.

JSV MARIATROST - USV VASOLDSBERG 2:3 (2:1)

Torfolge: 1:0 (6. Sauseng), 2:0 (18. Darouich el kaaichi), 2:1 (37. Samastur), 2:2 (77. Zeisberger), 2:3 (94. Kern/Elfer)

by: Ligaportal/Roo