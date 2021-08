Nase knapp vorne: Vasoldsberg hält beim ASKÖ Murfeld drei Punkte fest

Details Montag, 23. August 2021 03:04

Der USV Vasoldsberg holte den ersten Saisonsieg gegen den Askö Murfeld durch einen 2:1-Erfolg. Was gleichbedeutend damit war, dass der Sieger nun nach drei Spielen bei vier Punkten hält. Ein Position die durchaus zum angreifen einlädt. Murfeld haderte erneut mit dem Schicksal. Denn trotz einer erneut passablen Darbietung stand man letztlich erneut punktelos da.

Vasoldsberg legt die Basis für den Erfolg

Vasoldsberg präsentiert sich vom Start weg hellwach. Bereits in der 5. Minute zappelt das Spielgerät im Tornetz. Der 20-jährige deutsche Rafael Ruban kann sich dabei mit dem 0:1 in die Schützenliste eintragen. Was den Matchplan des Gastgebers völlig über den Haufen wirft. Denn nun muss man das Offensivspiel forcieren, damit es gelingt diesen Rückstand zu egalisieren. Bereits in der 19. Minute kommt es für die noch sieglosen Murfelder zum nächsten Rückschlag, als es Patrick Zechner schafft, das 0:2 zu erzielen. Nachfolgend kontrollieren die Gäste das Spiel. Die Bachler-Truppe benötigt doch einige Minuten, um das Geschehene zu verarbeiten. In der ersten Halbzeit passiert dann nichts Aufregendes mehr - Halbzeitstand: 0:2.

Die Schlussminuten verlaufen sehr hitzig

Auch im zweiten Durchgang verbuchen die Binder-Schützlinge die besseren Spielanteile. Mit dem Unterschied, dass es nun nicht mehr gelingt, ins Schwarze zu treffen. So wittern die Hausherren die Chance, doch noch etwas Zählbares gutzuschreiben. In der 74. Minute befördert Murfeld die Murmel in der Person von Lukas Macher erstmalig über die Torlinie - neuer Spielstand: 1:2.Jetzt knistert es wieder so richtig in einer Begegnung, bei der die Luft schon etwas draußen war. Es kommt in weiterer Folge noch zu zwei Aufregern. Aber nicht in Form von Toren, sondern es müssen zwei Akteure frühzeitig das Spielfeld verlassen. Richard Macher (84. Murfeld) und auf der Gegenseite Florian Kraxner (92.) sehen jeweils die Gelb/Rote Karte - Spielendstand: 1:2.

Stimme zum Spiel:

Christian Binder, Trainer Vasoldsberg:

"Spielerisch ist bei uns noch einiges an Luft nach oben gegeben. Trotzdem, wichtig sind in erster Linie die drei Punkte. Wenn wir das 0:3 machen in der 65. Minute hätten wir uns die ganze Aufregung in der Schlussphase erspart."

Gebietsliga Mitte: Askö Murfeld – Union SV Vasoldsberg, 1:2 (0:2)

5 Rafael Ruban 0:1

19 Patrick Zechner 0:2

74 Lukas Macher 1:2

by: Ligaportal/Roo

