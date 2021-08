Knapper Heimsieg: Vasoldsberg weist Mariatrost in die Schranken

Details Sonntag, 29. August 2021 15:30

Durch ein 1:0 holt sich der Union SV Vasoldsberg in der Partie gegen den JSV RB Mariatrost drei Punkte. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Hausherren den Punktestand auf 7 erhöhen. Man nähert sich mehr und mehr den vorderen Tabellenplätzen. Mariatrost hingegen ist voll in den Abstiegskampf verstrickt. Zudem wartet man immer noch auf den ersten Saisondreier.

Die erste Hälfte verläuft torlos

Beide Mannschaften legen sich vom Start weg mächtig ins Zeug. Das Zepter dabei hat aber der Gastgeber in der Hand. Bereits in der 10. Minute findet die Binder-Truppe die erste Großchance vor. Gästekeeper Almer kann mit einer starken Reaktion aber Schlimmeres verhindern. Auch nachfolgend verbucht Vasoldsberg die besseren Spielanteile. Aber Mariatrost kann sich erfolgreich entgegenstemmen bzw. gelingt es im ersten Abschnitt sich schadlos zu halten. In der 24. Minute ist es Kern, der es verabsäumt das 1:0 zu markieren. Auf der Gegenseite steht in der 35. Minute durch Aziz aber auch das 0:1 im Raum. Aber noch müssen sich die Zuseher, was einen Treffer anbelangt gedulden - Halbzeitstand: 0:0.

Dominik Kern markiert das Siegestor

Den besseren Start in den zweiten Durchgang verzeichnen dann die Vasoldsberger, die in der 55. Minute durch Dominik Kern mit 1:0 in Führung gehen. Mit einem Freistoßball trifft der Routinier sehenswert ins Schwarze. Dieser Treffer zeigt dann doch Wirkung bei den noch sieglosen Petz-Schützlingen. Zwar ist man bemüht noch eine Wende herbeizuführen. Was aber nicht wirklich gelingt. Eben weil die Hausherren weiter die Fäden ziehen und dabei Ball und Gegner laufen lassen. Ruban hat in der 71. Minute die Möglichkeit die Partie auf Eis zu legen. Ist aber nicht passiert, so bleibt es aufgrund des knappen Spielstands bis zum Schluss spannend. Aber eine wirkliche Ausgleichschance sollte sich den Gästen nicht mehr bieten - Spielendstand: 1:0.

Stimme zum Spiel:

Christian Binder, Trainer Vasoldsberg:

"Das Ergebnis sieht knapp aus. Wir waren aber spielerisch überlegen bzw. haben wir sehr wenig zugelassen. Demnach war der Heimsieg auch hochverdient."

Gebietsliga Mitte: Union SV Vasoldsberg – JSV RB Mariatrost, 1:0 (0:0)

55 Dominik Kern 1:0

by: Ligaportal/Roo

