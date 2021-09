Tuchfühlung: Gratwein-Straßengel nach Sieg gegen Vasoldsberg vorne dabei

Details Sonntag, 05. September 2021 14:53

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SV Gratwein-Straßengel mit 1:0 gegen die Union SV Vasoldsberg gewann. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Keine Treffer im ersten Abschnitt

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Was auch damit zu tun hat, dass beide Teams in der Defensive einen hervorragenden Job verrichten. Gelingt es dann doch einmal durchzubrechen, sind immer noch zwei zuverlässige Torleute zur Stelle. So geht es dann auch torlos in die Halbzeitpause.

Reisenhofer trifft für die Hausherren

Für das erste Tor sorgt Norbert Reisenhofer. In der 48. Minute traf der Spieler von Gratwein-Straßengel ins Schwarze. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Heimteam und USV Vasoldsberg aus.

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: SV Gratwein-Straßengel freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz sechs. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Gratwein-Straßengel.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Vasoldsberg auf Platz neun abgerutscht. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei. Union SV Vasoldsberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Stimme zum Spiel:

Gernot Winter, Sektionsleiter Gratwein-Straßengel:

"Es war eine sehr kampfbetonte Begegnung, mit gleich acht Verwarnungen. Unser Held war Ersatztormann Reiter, der in der 70. Minute sogar einen Elfmeter entschärfen konnte. Er hat uns die drei Punkte festgehalten."

Gebietsliga Mitte: SV Gratwein-Straßengel – Union SV Vasoldsberg, 1:0 (0:0)

48 Norbert Reisenhofer 1:0

by: Ligaportal/Roo

