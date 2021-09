Zittersieg: Kurz vor Schluss sichert Ploj St. Marein die drei Punkte

Details Montag, 06. September 2021 11:52

Am Sportplatz in Gösting trafen sich 80 Besucher zur Begegnung zwischen dem ASV Gösting und dem USV St. Marein bei Graz. Die Gäste verbuchten einen 2:1-Arbeitssieg gegen Gösting und lachen weiterhin von der Tabellenspitze in der Gebietsliga Mitte.

Klemen Ploj steuerte zweit Treffer bei und sorgte in der Schlussphase für den Sieg

Nach 36 Minuten stellte Klemen Ploj das 0:1 sicher und brachte den Ligaprimus in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause - der Gast führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste den Sack zuzumachen und kamen zu einigen hochkarätigen Tormöglichkeiten, die aber allesamt ungenützt blieben. In der 83. Minute stellte Ivan Petrovic zur völligen Überraschung der Zuseher den 1:1 Augleich her.

St. Marein konnte im zweiten Durchgang eine Vielzahl von Möglichkeiten nicht im Tor unterbringen

Der Schock bei St. Marein saß nur kurz - Klemen Ploj traf in der Schlussphase (89.) zum 1:2 und sorgte schlussendlich doch noch für den Auswärtssieg seiner Mannschaft. Die Situation bei Gösting bleibt angespannt. Gegen USV St. Marein/Graz kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. St. Marein hingegen darf sich freuen - die Truppe von Mario Innerhofer-Ambros bleibt weiterhin Spitzenreiter in der Liga.

Gebietsliga Mitte: ASV Gösting – USV St. Marein bei Graz, 1:2 (0:1)

36 Klemen Ploj 0:1

83 Ivan Petrovic 1:1

89 Klemen Ploj 1:2

Aufstellungen:

ASV Gösting: Dominik Reiterer - Halil Kilic, Amar Numic, Zulal Odzoski, David Reiner, Haris Delkic, Ivan Petrovic, Almir Delkic - Kitabou Darbou, Markus Findt (K), Tevfik Yalcin

St. Marein/Graz: Fabian Steinberger - Christoph Holzmann, Philipp Fuchs, Thomas Schönberger - Ziga Harl, Marco Hacker, Jürgen Winter (K), Manuel Stanglauer, Manuel Kamper - Klemen Ploj, Bilal Hamzic

Stimme zum Spiel:

Mario Innerhofer-Ambros, Trainer St. Marein:

"Wir hatten in der zweiten Hälfte eine Unmenge von Chancen und konnte diese nicht verwerten. Deshalb haben wir dann noch gezittert!"

by ReD

