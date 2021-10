Dramatischer Schlussspurt: LUV Graz überrascht Übelbach!

Details Samstag, 16. Oktober 2021 09:49

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte Übelbach gegen LUV Graz kein Kapital schlagen und erlitt eine überraschende 4:6-Niederlage. Wer hätte das gedacht? Union LUV Graz wuchs über sich hinaus und fügte dem SV Übelbach eine Pleite zu. In ihrer Rolle als Underdog schienen sich die Heimischen in dieser Begegnung sichtlich wohlzufühlen, gegen den Favoriten aus Übelbach konnte man über weite Strecken gut mithalten und sich so vor 70 Zuschauern schlussendlich nach sehr dramatischen Schlussminuten sogar mit 6:4 durchsetzen.

Für das erste Tor sorgte Florian Prietl. In der achten Minute traf der Spieler von Übelbach ins Schwarze. Aus der Ruhe ließ sich LUV Graz nicht bringen. Abdullah Fazlic erzielte wenig später den Ausgleich (12.). Moritz Kopp brachte SV Übelbach nach 20 Minuten die 2:1-Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Lukas Orsolic zum Ausgleich für Union LUV Graz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. James Rauscher versenkte die Kugel zum 3:2 (57.). Dejan Mezga traf zum 3:3 zugunsten von Übelbach (68.). Dass LUV Graz in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Samuel Rich Oteng, der in der 71. Minute zur Stelle war. Dejan Mezga glich nur wenig später für SV Übelbach aus (72.). Mit schnellen Toren von Abdullah Fazlic (93.) und Christoph Erker (98.) schlug Union LUV Graz innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Letzten Endes holte LUV Graz gegen Übelbach drei Zähler.

Union LUV Graz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch den Erfolg rückten die Gastgeber auf die zehnte Position der Gebietsliga Mitte vor. Die formschwache Abwehr, die bis dato 32 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von LUV Graz in dieser Saison. Zwei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Union LUV Graz momentan auf dem Konto.

Bei SV Übelbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Der Gast holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Der Patzer von Übelbach zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die gute Bilanz von SV Übelbach hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Übelbach bisher sechs Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. SV Übelbach baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Kommende Woche tritt LUV Graz bei USV St. Marein bei Graz an (Sonntag, 10:30 Uhr), Tags zuvor genießt Übelbach Heimrecht gegen Union SV Vasoldsberg.

Gebietsliga Mitte: Union LUV Graz – SV Übelbach, 6:4 (2:2)

8 Florian Prietl 0:1

12 Abdullah Fazlic 1:1

20 Moritz Kopp 1:2

43 Lukas Orsolic 2:2

57 James Rauscher 3:2

68 Dejan Mezga 3:3

71 Samuel Rich Oteng 4:3

72 Dejan Mezga 4:4

93 Abdullah Fazlic 5:4

98 Christoph Erker 6:4

