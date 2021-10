Wundschuh auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 08:56

Erfolglos ging der Auswärtstermin von SV Edelstauden bei Wundschuh über die Bühne. Edelstauden verlor das Match mit 2:4. USV Wundschuh hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Für den Führungstreffer von SV amt Kältetechnik Edelstauden zeichnete Dominic Stranz verantwortlich (33.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Christoph Niederl das 1:1 zugunsten von Wundschuh (44.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der 63. Minute brachte Patrick Winter den Ball im Netz von SV Edelstauden unter. USV Wundschuh erzielte in der 78. Minute das 3:1. Der Gastgeber musste den Treffer von Florian Swaton zum 2:3 hinnehmen (80.). Mit dem 4:2 sicherte Niederl Wundschuh nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (85.). Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte USV Wundschuh schließlich einen 4:2-Heimsieg für sich.

Bei Wundschuh präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). USV Wundschuh nimmt mit 24 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. Wundschuh weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

Edelstauden muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Das Schlusslicht ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Die Defensive von Edelstauden muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 39-mal war dies der Fall.

Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte USV Wundschuh seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt neun Spiele ist es her.

Wundschuh tritt am kommenden Samstag bei SV Gratwein-Straßengel an, SV amt Kältetechnik Edelstauden empfängt am selben Tag SV Übelbach.

Gebietsliga Mitte: USV Wundschuh – SV amt Kältetechnik Edelstauden, 4:2 (1:1)

33 Dominic Stranz 0:1

44 Christoph Niederl 1:1

63 Patrick Winter 2:1

78 Emre Koeruekcue 3:1

80 Florian Swaton 3:2

85 Christoph Niederl 4:2

