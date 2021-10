Kantersieg: Der SVU Liebenau schenkt dem LUV Graz sechs Trümmer ein

Details Samstag, 30. Oktober 2021 09:37

SVU Liebenau drehte einen 0:1-Pausenrückstand und ließ LUV Graz am Ende mit 6:1 keine Chance. SV Union Liebenau hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Christoph Erker brachte sein Team in der zwölften Minute nach vorn. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Antonio Filic traf zum 1:1 zugunsten von SVU Liebenau (57.). Gerhard Steinegger brachte Union LUV Graz per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 60. und 71. Minute vollstreckte. Maximilian Tschikof (86.), Steinegger (88.) und Daniel Url (94.) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg von SV Union Liebenau aufkommen. SVU Liebenau überrannte LUV Graz förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Den Kampf um die Klasse geht Union LUV Graz in der Rückrunde von der zwölften Position an. In der Defensive drückt der Schuh beim Heimteam, was in den 45 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich LUV Graz schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von Union LUV Graz bleibt angespannt. Gegen SV Union Liebenau musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

SVU Liebenau schließt mit 24 Punkten die Herbstsaison in der oberen Tabellenhälfte ab. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von SV Union Liebenau ist die funktionierende Defensive, die erst zwölf Gegentreffer hinnehmen musste. Sechs Siege, sechs Remis und eine Niederlage hat SVU Liebenau momentan auf dem Konto. SV Union Liebenau erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Gebietsliga Mitte: Union LUV Graz – SV Union Liebenau, 1:6 (1:0)

12 Christoph Erker 1:0

57 Antonio Filic 1:1

60 Gerhard Steinegger 1:2

71 Gerhard Steinegger 1:3

86 Maximilian Tschikof 1:4

88 Gerhard Steinegger 1:5

94 Daniel Url 1:6

