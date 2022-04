Leader gebogen: Liebenau fertigt Tabellenführer St. Marein/Graz ab

Details Samstag, 09. April 2022 09:04

Gegen SVU Liebenau zeigte sich USV St. Marein/Graz nicht in meisterlicher Verfassung und verlor mit 0:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV Union Liebenau die Nase vorn. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften in Sachen Punkteausbeute nichts getan und je einen Zähler geholt. Das Resultat hatte 1:1 gelautet.

Liebenau legt die Basis für den Erfolg

Nach dem anfänglichen Abtasten kommt es in der 12. Minute dazu, dass das Leder erstmalig im Netz zappelt. Domenic Letzer trifft dabei aus 16 Metern Entfernung ins Objekt der Begierde. Nur kurz darauf kommt es beinahe zum 2:0. Aber einen Shakarisvhili-Schuss kann Gästekeeper Steinberger parieren. Im Gegenstoß lassen dann die Gäste eine tolle Kopfballchance ungenützt. Die Partie wogt nun hin und her. In der 27. Minute zappelt das Leder zum zweiten Mal im Tornetz. Sascha Kroissenbrunnerkann sich dabei mit dem 2:0 in die Schützenliste eintragen - zugleich dann auch der Halbzeitstand.

St. Marein gelingt der Turnaround nicht mehr

Im zweiten Durchgang ist der (Noch) Tabellenführer dann bemüht dem Spiel noch eine Wende zu verleihen. Aber was man auch versucht auf die Beine zu stellen. Die Heimischen verstehen es blendend sich entsprechend zu verteidigen. Je länger die Begegnung dann dauert umso mehr ist die Brechstange mit im Spiel. Letztendlich sollte sich am Spielstand nichts mehr ändern. Liebenau fährt einen verdienten Heimdreier gegen den Leader St. Marein/Graz ein.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Union Liebenau im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Mit nur 15 Gegentoren hat SVU Liebenau die beste Defensive der Gebietsliga Mitte. SV Union Liebenau weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, sechs Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Die letzten Resultate von SVU Liebenau konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Nach 17 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für USV St. Marein bei Graz 37 Zähler zu Buche. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der Gast nur fünf Zähler.

Kommende Woche tritt SV Union Liebenau bei USV Wundschuh an (Freitag, 19:00 Uhr), zwei Tage später genießt USV St. Marein/Graz Heimrecht gegen ASV Gösting.

Stimme zum Spiel:

Mario Innerhofer-Ambros, Trainer St. Marein/Graz:

"Ohne den Erfolg des Gegners schmälern zu wollen, muss festgehalten werden, dass uns momentan das nötige Spielglück fehlt. Aber im Endeffekt wollte Liebenau den Sieg mehr. Wir werden uns aber wieder zurückkämpfen. Auch die Verletztenliste wird kleiner werden bzw. kehren baldigst wieder Mentalitätsspieler zurück."

Startformationen:

Liebenau: Michael Troisch, Florian Schmied, Ramaz Shakarishvili, Sascha Kroissenbrunner (K), Daniel Url, David Movsesian, Gerhard Steinegger, Antonio Filic, Alexander Maier, Karlo Josic, Domenic Letzer

St. Marein/Graz: Fabian Steinberger - Elias Moser, Christoph Holzmann, Lukas Kapfenberger, Philipp Fuchs - Ziga Harl, Jürgen Winter (K), Mitja Koder, Marco Gamper - Klemen Ploj, Bilal Hamzic



Liebenau Arena, 150 Zuseher, SR: Daniel Kreiner

Robert Tafeit

Gebietsliga Mitte: SV Union Liebenau – USV St. Marein bei Graz, 2:0 (2:0)

27 Sascha Kroissenbrunner 2:0

12 Domenic Letzer 1:0