Auf verlorenen Posten: Nachzügler LUV Graz mit der Heimpleite gg. Feldkirchen

Details Samstag, 30. April 2022 08:41

LUV Graz blieb gegen Feldkirchen chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel hatte SV Feldkirchen für klare Verhältnisse gesorgt und einen 6:0-Sieg verbucht.

Die Hausherren fighten voll mit

Im ersten Durchgang gelang es den Grazern über weite Strecken die Stirn zu bieten. Für den Führungstreffer der Gäste zeichnete Alija Lejlic verantwortlich (31.). Mit einem Tor Vorsprung für den Tabellenprimus ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Angesichts der gegebenen Spielanteile geht der knappe Eintorevorsprung dann schon in Ordnung.

Feldkirchen sorgt für klare Fronten

Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Lejlic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (79.). Anto Davidovic vollendete zum dritten Tagestreffer in der 87. Spielminute. Nicolas Kolar war es, der kurz vor Ultimo das 4:0 besorgte und Feldkirchen inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (92.). Am Ende verbuchte SV Feldkirchen gegen Union LUV Graz einen Sieg.

Mit lediglich neun Zählern aus 20 Partien steht der Gastgeber auf dem Abstiegsplatz. Mit 80 Toren fing sich Union LUV Graz die meisten Gegentore in der Gebietsliga Mitte ein. Nun musste sich LUV Graz schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nach 20 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Feldkirchen 48 Zähler zu Buche. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von SV Feldkirchen ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 18 Gegentore zugelassen hat.

Nach der klaren Niederlage gegen Feldkirchen ist Union LUV Graz weiter das defensivschwächste Team der Gebietsliga Mitte. LUV Graz kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit fünf Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet SV Feldkirchen derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am Sonntag empfängt Union LUV Graz USV Wundschuh. Feldkirchen hat nächste Woche Union SV Vasoldsberg zu Gast.

Stimme zum Spiel:

Mario Strohmayer, Trainer Feldkirchen:

"Das war ein hartes Stück Arbeit, die Platzverhältnisse, die Chancenauswertung und auch die Schiedsrichterleistung haben es uns sehr schwer gemacht! Unsere Leistung war auch im Vergleich zu den letzten Wochen nicht gut und wir müssen uns wieder steigern! Aber es zählen die drei wichtigen Punkte! Ein großes Kompliment möchte ich aber an die Mannschaft von LUV aussprechen, sie haben unglaublich gekämpft! Mit so einer Leistung werden sie bestimmt noch ihre Punkte machen!"

Startformationen:

LUV Graz: Sven Gamper, Dino Amidzic (K), Mohsen Sedik, Armin Begic, Ermin Dzafic, Artur Dikaev, Samir Rubanovic, Mert Deveci, Abdullah Yavuzer, David Colina, Alvaro Antonio Pichardo Mendes

Feldkirchen: Michael Solnier - Felix Moitzi, Tobias Kollar - Benit Kampay, Stefan Voura, Tomislav Bosankic, Pascal Manu, Anto Davidovic (K) - Edin Ibric, Felix Schütz, Alija Lejlic



LUV Platz, 100 Zuseher, SR: Patrick Gehrer

© Robert Tafeit

Gebietsliga Mitte: Union LUV Graz – SV Feldkirchen, 0:4 (0:1)

92 Nicolas Kolar 0:4

87 Anto Davidovic 0:3

79 Alija Lejlic 0:2

31 Alija Lejlic 0:1