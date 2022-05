Sechsertragerl: Nachzügler LUV Graz fasst gegen Wundschuh ordentlich aus

Details Samstag, 07. Mai 2022 15:00

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich LUV Graz und Wundschuh mit dem Endstand von 0:6. USV Wundschuh hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel wurde Union LUV Graz mit 0:5 abgeschossen.

LUV Graz verteidigt mit Mann und Maus

In Minute 27 traf Wundschuh zum ersten Mal ins Schwarze. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. LUV verteidigte sich nach allen Regeln der Kunst. Wundschuh ist das klar überlegene Team, bringt es in der ersten Hälfte aber nur einmal zuwege das Leder in des Gegners Tor unterzubringen - Halbzeitstand: 0:1.

Die Wundschuher agieren sehr dominant

Dominik Niederl versenkte die Kugel zum 2:0 für USV Wundschuh (52.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Serhat Yildiz, als er das 3:0 für Wundschuh besorgte (74.). David Baumgartner legte in der 76. Minute zum 4:0 für USV Wundschuh nach. Patrick Winter überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für Wundschuh (85.). Christoph Niederl gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für USV Wundschuh (90.). Wundschuh überrannte LUV Graz förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause. Aussagekräftiger Spielendstand: 0:6.

Die Heimmannschaft nimmt mit neun Punkten den 14. Tabellenplatz ein. Mit 86 Toren fing sich LUV Graz die meisten Gegentore in der Gebietsliga Mitte ein. Union LUV Graz kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. In acht ausgetragenen Spielen kam LUV Graz in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Trotz des Sieges bleibt USV Wundschuh auf Platz fünf. Mit dem Sieg baute USV Wundschuh die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Wundschuh 13 Siege, drei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Union LUV Graz ist Wundschuh weiter im Aufwind.

Die Defensivleistung von LUV Graz lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen USV Wundschuh offenbarte Union LUV Graz eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am kommenden Samstag tritt LUV Graz bei Union SV Vasoldsberg an, während Wundschuh einen Tag zuvor Askö Murfeld empfängt.

Stimme zum Spiel:

Gerold Glanz, Sektionsleiter Wundschuh:

"Eine junge LUV-Mannschaft verteidigte zwar bemüht, aber schlußendlich waren sie uns doch deutlich unterlegen. Der Sieg in dieser Höhe geht voll in Ordnung, da LUV eigentlich nur einen Torschuss im Spiel hatte. Eigentlich hatte Wundschuh von ersten Minute weg die Platzhoheit, und hätte in der ersten Halbzeit auch schon höher führen können. In der zweiten Halbzeit ließen bei LUV merkbar die Kräfte nach, wodurch der deutliche Endstand hergestellt werden konnte."

Startformationen:

LUV Graz: Sven Gamper, Dino Amidzic (K), Armin Begic, Ermin Dzafic, Samir Rubanovic, Mert Deveci, Abdullah Yavuzer, Ermin Colakovic, Marcel Paradzik, Ermin Husic, Alvaro Antonio Pichardo Mendes

Wundschuh: Stefan Hofer - David Marx, Markus Zettl, Florian Baumgartner, Dominik Niederl - Vlad Lung, David Baumgartner, Jürgen Lesiak, Christoph Niederl - Alexander Frühwirth, Patrick Winter (K)



LUV-Platz, 50 Zuseher, SR: Milos Grozdanovic

Gebietsliga Mitte: Union LUV Graz – USV Wundschuh, 0:6 (0:1)

90 Christoph Niederl 0:6

85 Patrick Winter 0:5

76 David Baumgartner 0:4

74 Serhat Yildiz 0:3

52 Dominik Niederl 0:2

27 Juergen Lesiak 0:1