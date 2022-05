Prügelknabe: Nachzügler LUV Graz fasst in Übelbach gleich 17 Stück aus

Details Samstag, 28. Mai 2022 07:12

Einen furiosen 17:0-Heimsieg fuhr Übelbach gegen LUV Graz ein. SV Übelbach setzte sich standesgemäß gegen Union LUV Graz durch. Das Hinspiel hatte LUV Graz für sich entschieden und einen 6:4-Sieg gefeiert.

Die Grazer werden zum Zusehen degradiert

Igor Blazincic war es, der vor 75 Zuschauern in der vierten Minute das 1:0 für Übelbach besorgte. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Dejan Mezga (7.). In Topform präsentierte sich Christian Borac, der einen lupenreinen Hattrick markierte (9./27./35.) und Union LUV Graz einen schweren Schlag versetzte. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Kreshnik Cermjani mit dem 6:0 für SV Übelbach zur Stelle (44.). Übelbach dominierte LUV Graz in der ersten Hälfte nach Belieben und schenkte dem Gast gleich einen katastrophalen Rückstand ein.

Übelbach schaltet und waltet nach Belieben

Blazincic gelang ein Doppelpack (52./56.), mit dem er das Ergebnis auf 8:0 hochschraubte. Moritz Kopp (66.) und Cermjani (70.) brachten SV Übelbach mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Für das 11:0 und 12:0 war Kopp verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (71./73.). Mit zwei schnellen Treffern von Mezga (76.) und Cermjani (80.) machte Übelbach deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Blazincic baute den Vorsprung von SV Übelbach in der 82. Minute aus. Das 16:0 für Übelbach stellte der Mittelfeldspieler sicher. In der 83. Minute traf er zum fünften Mal während der Partie. Kopp stellte schließlich in der 84. Minute den 17:0-Sieg für SV Übelbach sicher. Am Ende ließ Übelbach kein gutes Haar an Union LUV Graz und siegte außerordentlich hoch.

Katastrophale LUV Graz Bilanz

Kurz vor Saisonende steht SV Übelbach mit 51 Punkten auf Platz vier. 89 Tore – mehr Treffer als Übelbach erzielte kein anderes Team der Gebietsliga Mitte.

Union LUV Graz steht mit neun Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Im Angriff von LUV Graz herrscht Flaute. Erst 23-mal brachte Union LUV Graz den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich LUV Graz schon 19-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nach der klaren Niederlage gegen SV Übelbach ist Union LUV Graz weiter das defensivschwächste Team der Gebietsliga Mitte. LUV Graz steckt nach 13 Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Übelbach mit aktuell 51 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Freitag reist SV Übelbach zu Union SV Vasoldsberg, zeitgleich empfängt Union LUV Graz USV St. Marein bei Graz.

Startformationen:

Übelbach: Johannes Pfandl, Patrick Ninaus, Jürgen Haas (K), Dejan Mezga, Kreshnik Cermjani, Florian Prietl, Christian Borac, Anze Smukovic, Arian Cermjani, Stefan Erber, Igor Blazincic

LUV Graz: Christopher Schön, Mohsen Sedik, Armin Begic, Meho Basic, Artur Dikaev, Samir Rubanovic (K), Armin Begic, Mert Deveci, Abdullah Yavuzer, David Colina, Alvaro Antonio Pichardo Mendes



Sportplatz Übelbach, 95 Zuseher, SR: Josef Kribernegg

© Robert Tafeit

Gebietsliga Mitte: SV Übelbach – Union LUV Graz, 17:0 (6:0)

84 Moritz Kopp (4. Treffer) 17:0

83 Igor Blazincic (5. Treffer) 16:0

82 Igor Blazincic 15:0

80 Kreshnik Cermjani (3. Treffer) 14:0

76 Dejan Mezga 13:0

73 Moritz Kopp 12:0

71 Moritz Kopp 11:0

70 Kreshnik Cermjani 10:0

66 Moritz Kopp 9:0

56 Igor Blazincic 8:0

52 Igor Blazincic 7:0

44 Kreshnik Cermjani 6:0

35 Christian Borac (3. Treffer) 5:0

27 Christian Borac 4:0

9 Christian Borac 3:0

7 Dejan Mezga 2:0

4 Igor Blazincic 1:0