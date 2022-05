Punkteteilung: Wundschuh und Mariatrost begegnen einander auf Augenhöhe

Details Samstag, 28. Mai 2022 13:21

Auf dem Papier hatte USV Wundschuh im Vorfeld der Partie gegen Mariatrost wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz musste Wundschuh sich jedoch überraschend mit einem 2:2-Unterschieden zufriedengeben. JSV RB Mariatrost gelang ein Achtungserfolg gegen den Favoriten, USV Wundschuh. Im Hinspiel hatte Wundschuh die Punkte vom Gast entführt und einen 4:2-Auswärtssieg für sich reklamiert.

Mariatrost mit einem couragierten Auftritt

Für das erste Tor sorgte Patrick Winter. In der 14. Minute traf der Spieler von USV Wundschuh ins Schwarze. Den Freudenjubel des Heimteams machte Noah Yaya Bah zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (19.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Konstantin Spitzer mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Wundschuh. Zur Pause war Mariatrost im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Wundschuh gelingt es auszugleichen

Florian Baumgartner schoss für USV Wundschuh in der 75. Minute das zweite Tor. Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten abpfiff. In Summe betrachtet erscheint die Punkteteilung als leistungsgerecht.

Die Bilanzen erscheinen soweit in Ordnung

Kurz vor Saisonende steht Wundschuh mit 47 Punkten auf Platz fünf. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte USV Wundschuh seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

JSV RB Mariatrost muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonultimo bekleidet Mariatrost den zehnten Rang des Klassements. Die letzten Auftritte waren mager, sodass JSV RB Mariatrost nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am Freitag muss Wundschuh bei SV amt Kältetechnik Edelstauden ran, zeitgleich wird Mariatrost von SV Gratwein-Straßengel in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel:

Gerold Glanz, Sektionsleiter Wundschuh:

"Bei dieser Begegnung hielten sich die Spielanteile soweit die Waage. Während die Gäste in der ersten Hälfte mehr vom Spiel hatten, hatten wir was das Spielerische anbelangt, nach dem Seitenwechsel die Nase vorne. In Summe betrachtet entspricht das Remis dann dem Gezeigten."

Startformationen:

Wundschuh: Manuel Farmer - David Marx, Marcel Taibinger, Florian Baumgartner, Dominik Niederl, Christoph Niederl - Christopher Asenov, David Baumgartner, Jürgen Lesiak - Serhat Yildiz, Patrick Winter (K)

Mariatrost: Dominik Lukas Diethardt, Sebastian Posch, Konstantin Spitzer, Michael Feutl, David Gassner, Honer Rashid, Patrick Höfler (K), Noah Yaya Bah, Philipp Petz, Tobias Deimel, James Rauscher



Sportplatz Wundschuh, 90 Zuseher, SR: Alois Wagner

© Robert Tafeit

Gebietsliga Mitte: USV Wundschuh – JSV RB Mariatrost, 2:2 (1:2)

75 Florian Baumgartner 2:2

43 Konstantin Spitzer 1:2

19 Noah Yaya Bah 1:1

14 Patrick Winter 1:0