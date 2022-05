Titel zum Greifen nahe: Feldkirchen punktet in St. Marein/Graz voll

Details Sonntag, 29. Mai 2022 17:44

Am 24. bzw. zugleich drittvorletzten Spieltag traf in der Gebietsliga Mitte der USV St. Marein bei Graz auf den SV Feldkirchen. Und dabei gelang es dem Tabellenführer einen Riesenschritt in Richtung Meistertitel zu tätigen. Denn mit diesem vollen Erfolg beim hartnäckigsten Verfolger reicht es nun bei den letzten beiden Spielen einen Punkt zu machen, schon ist der Titel in Stein gemeißelt.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Für Feldkirchen gilt es nun noch zuhause gegen Liebenau und auswärts in Gösting anzutreten. Für diesen einen Punkt der noch benötigt wird sollte es allemal reichen. Die Begegnung wird vom Start weg sehr intensiv geführt. Beide Teams haben es vor das erforderliche Momentum auf ihre Seite zu bringen. Die Heimischen, Trainer Mario Innerhofer-Ambros wechselt nach Pachern, hat dabei mehr Druck. Geht es doch dabei Punkte auf den Führenden gutzumachen. Aber Feldkirchen exerziert vor warum man in der Tabelle dort steht wo man steht. Zu Beginn ist man das zielstrebigere Team. In der 11. Minute gelingt es auch in Führung zu gehen. Gegen den Davidovic-Freistoßball ins kurze Eck war kein Kraut gewachsen - 1:0. Was aber nichts daran ändern sollte, dass die Hausherren weiterhin engagiert an die Sache herangehen. Aber was auch unternommen wird, den Strohmayer-Schützlingen gelingt es, alles was so daherkommt, wegzuverteidigen - Halbzeitstand: 0:1.

Feldkirchen hat die nase knapp vorne

Bundesligaschiri Harkam hat dann den zweiten Durchgang vor 200 Zusehern kaum angepfiffen schon steht es 0:2. Stefan Voura zieht aus ca. 17 Metern mittig vorm Tor ab und schlänzt den Ball mit der Innenseite ins rechte Eck. Was die Angelegenheit für den Gastgeber nicht wirklich einfacher macht. 57. Minute: Das muss doch das 1:2 sein, aber Ziga Harl bringt den Ball bei Gästekeeper Michael Solnier nicht vorbei. In der 72. Minute kommt es aber zum längst fälligen Anschlusstor für den Platzherrn. Klemen Ploj nützt die Gunst der Stunde - er macht es wieder spannend, neuer Spielstand: 1:2. Jetzt steht die Partie Spitz auf Knopf. St. Marein bei Graz wittert nun die Chance, sich doch noch zumindest einen Zähler unter den Nagel reißen zu können. 80. Minute: Der kurz zuvor eingewechselte Agatics lässt die Gelegenheit auf das 2:2-Remis verstreichen. In der Schlussphase ist wieder Feldkirchen Herr der Lage. Zu einem Treffer sollte es aber nicht mehr reichen - Spielendstand: 1:2.

Stimme zum Spiel:

Mario Strohmayer, Trainer Feldkirchen:

"Die Partie war sehr ausgeglichen, wir waren in der ersten Halbzeit spielbestimmend, hatten mehr vom Spiel und haben verdient geführt! St. Marein war wie erwartet durch ihre weiten Bälle immer sehr gefährlich! In der zweiten Halbzeit hat St. Marein Druck gemacht, wir konnten unsere Konterchancen nicht nutzen! Im Endeffekt haben wir aufgrund unserer Willensstärke verdient gewonnen, St. Marein hat uns aber wirklich alles abverlangt und eine super Mannschaft!"

USV ST. MAREIN/GRAZ - SV FELDKIRCHEN 1:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (11. Davidovic), 0:2 (47. Voura), 1:2 (72. Ploj)

Startformationen:

St. Marein/Graz: Fabian Steinberger - Elias Moser, Christoph Holzmann, Philipp Fuchs, Thomas Schönberger - Ziga Harl, Jürgen Winter (K), Mitja Koder, Marco Gamper - Klemen Ploj, Bilal Hamzic

Feldkirchen: Michael Solnier - Tomislav Bosankic, Philipp Mitteregger (K), Felix Moitzi, Felix Schütz - Benit Kampay, Stefan Voura, Pascal Manu, Anto Davidovic - Edin Ibric, Alija Lejlic

Sportplatz St. Marein/Graz, 200 Zuseher, SR: Alexander Harkam

© Robert Tafeit