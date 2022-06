Meistertitel fixiert: Feldkirchen lässt Seriensieger Liebenau keine Chance

Details Freitag, 03. Juni 2022 23:00

Bei SV Feldkirchen holte sich SV Union Liebenau eine 0:3-Schlappe ab. Feldkirchen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SVU Liebenau einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte SV Feldkirchen knapp die Nase mit 3:2 vorn gehabt.

Feldkirchen lasst Ball und Gegner laufen

Standesgemäß mit einem klaren Heimsieg fixiert die Strohmayer-Truppe vorzeitig den Meistertitel in der Gebietsliga Mitte. Der Gegner dabei war nicht irgendwer. Denn bei den Liebenauern war es noch um die Relegation gegangen. Zuletzt verzeichnete man gleich 10 Siege, neun davon ohne Gegentreffer. Davon zeigt sich der Gastgeber aber vom Start weg völlig unbeeindruckt. 7. MInute: Stefan Voura schnappt sich den Ball vom Liebenauer Mittelfeldspieler, rennt geradewegs aufs Tor zu und macht ihn eiskalt - 1:0. Nach 15 Minuten sind die Feldkirchner deutlich besser im Spiel. Liebenau kann sich nur mit hohen Bällen aus der Verteidigung befreien, die der Stürmer nicht festmachen kann. 19. Minute: Steckpass durch die Mitte landet bei Edin Ibric der ihn ins rechte Eck zum 2:0 verwandelt. 37. Minute: Die Pascal Manu zieht am linken Strafraumrand aus gut 22m ab und curled den Ball zum 3:0-Halbzeitstand ins lange Eck.

Für Liebenau gibt es diesmal nichts zu holen

Im zweiten Durchgang begegegnen dann einander zwei Teams auf Augenhöhe. Nach 60 Minuten sind beide Mannschaften zwar präsent aber es fehlt auf beiden Seiten etwas der Mut. Eventuell weil sie wissen dass das nächste Tor wegweisend für die die Partie sein wird. Trifft Liebenau, haben sie wieder Leben. Trifft Feldkirchen, ist das Spiel zu Ende. Zwar kommt Liebenau immer wieder halb-gefährlich vors Tor aber von einem Comeback ala Madrid ist man doch weit entfernt. Demzufolge ist es dann für Feldkirchen eine Aufgabe der kleineren Sorte, den klaren Erfolg auch über die noch verbleibende Distanz zu bringen - Spielendstand: 3:0! Gratulation an dieser Stelle an den SV Feldkirchen zum Wiederaufstieg in die Unterliga Mitte!

Tolle Bilanzen beider Mannschaften

Nach einer tollen Saison hat SV Feldkirchen, kurz vor deren Abschluss, mit 63 Punkten bereits den Meistertitel fixiert. Die Defensive von Feldkirchen (22 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Gebietsliga Mitte zu bieten hat. Nur zweimal gab sich SV Feldkirchen bisher geschlagen. Feldkirchen scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende neun Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Kurz vor Saisonende besetzt SV Union Liebenau mit 54 Punkten den dritten Tabellenplatz. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SVU Liebenau bisher 16 Siege, sechs Remis und drei Niederlagen.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist SV Feldkirchen zu ASV Gösting, gleichzeitig begrüßt SV Union Liebenau Union LUV Graz auf heimischer Anlage.

Startformationen:

Feldkirchen: Michael Solnier - Tomislav Bosankic, Philipp Mitteregger (K), Felix Moitzi, Felix Schütz - Benit Kampay, Stefan Voura, Pascal Manu, Anto Davidovic - Edin Ibric, Alija Lejlic

Liebenau: Michael Troisch - Florian Schmied, Daniel Url, Alexander Maier, Karlo Josic - Sascha Kroissenbrunner (K), David Movsesian, Antonio Filic, Domenic Letzer - Ramaz Shakarishvili, Gerhard Steinegger



Josef Greger Stadion, 500 Zuseher, SR: Michael Spörk

© Robert Tafeit

Gebietsliga Mitte: SV Feldkirchen – SV Union Liebenau, 3:0 (3:0)

37 Pascal Manu 3:0

19 Edin Ibric 2:0

7 Stefan Voura 1:0