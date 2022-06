Watsche abgeholt: Gratwein-Straßengel steht in Wundschuh auf verlorenen Posten

Details Samstag, 11. Juni 2022 08:42

USV Wundschuh ließ SV Gratwein-Straßengel im letzten Spiel keine Chance und gewann mit 4:0. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV Wundschuh heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte sich Wundschuh auf dem Platz von Gratwein-Straßengel die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und mit 2:0 gewonnen.

Alles in der Hand der Hausherren

Dominik Niederl versenkte die Kugel zum 1:0 (26.). Markus Zettl beförderte das Leder zum 2:0 von USV Wundschuh über die Linie (29.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Die Gäste haben nichts zu bestellen

Für ruhige Verhältnisse sorgte Christoph Niederl, als er das 3:0 für Wundschuh besorgte (70.). Die Heimmannschaft ließ den Vorsprung in der 80. Minute anwachsen. Insgesamt reklamierte USV Wundschuh gegen SV Gratwein-Straßengel einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Die Bilanzen sind verbesserungsfähig

Weder Fisch noch Fleisch: Wundschuh schließt das Fußballjahr auf Rang fünf ab. In der Offensive rief USV Wundschuh in 26 Spielen nur eine mäßige Leistung ab. 72 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz. Kaum einem Gegner gelang es im Laufe der Saison, Wundschuh zu bezwingen. Lediglich sechsmal verließ USV Wundschuh das Feld als geschlagene Mannschaft. Mit acht Punkten aus den letzten fünf Spielen machte Wundschuh deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

Gratwein-Straßengel läuft am Ende der Saison auf Platz acht im unteren Mittelfeld ein. Der Angriff des Gasts kam in dieser Saison nur bedingt zur Entfaltung, was die durchschnittliche Ausbeute von 51 Treffern unter Beweis stellt. Was für SV Gratwein-Straßengel bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Zehn Siege und vier Remis stehen zwölf Pleiten gegenüber.

Startformationen:

Wundschuh: Stefan Hofer - David Marx (K), Marcel Taibinger, Florian Baumgartner, Marcel Nagl - Alexander Frühwirth, David Baumgartner, Jürgen Lesiak, Christoph Niederl - Markus Zettl, Dominik Niederl

Gratwein-Straßengel: Christoph Ertl (K), Felix Milleder, Stefan Malek, Wolfgang Hödl, Simon Mayer, Michael Ortner, Franz Welscher, Raphael Krenn, Paul Scheucher, Thomas Sommer, Robert Edlinger



Sportplatz Wundschuh, 80 Zuseher, SR: Emil Kaiser-Spari

© Robert Tafeit

Gebietsliga Mitte: USV Wundschuh – SV Gratwein-Straßengel, 4:0 (2:0)

80 Alexander Fruehwirth 4:0

70 Christoph Niederl 3:0

29 Markus Zettl 2:0

26 Dominik Niederl 1:0