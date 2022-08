Markovic-Festspiele: 6 Treffer beim Übelbacher 10:0-Sieg gegen Lieboch

Details Samstag, 06. August 2022 13:17

SV Übelbach legte einen furiosen Saisonstart hin und fertigte SV Schwarz-Weiß Lieboch mit einem schmachvollen 10:0 ab. Marko Markovic drückte dabei mit 6 Toren dem Spiel den Stempel auf.

Übelbach lässt Ball und Gegner laufen

SV SW Lieboch geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Igor Blazincic das schnelle 1:0 für Übelbach erzielte. SV Übelbach machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Moritz Kopp (9.). SV Lieboch wurde deutlich abgehängt, als Übelbach auf 3:0 erhöhte (18.). Mit dem 4:0 für SV Übelbach war das Spiel eigentlich schon entschieden (36.). In der 39. Minute legte Kopp zum 5:0 zugunsten der Heimmannschaft nach. Die Hintermannschaft von SV Schwarz-Weiß Lieboch glich in der ersten Halbzeit einem Torso. Zur Pause verschwanden die Gäste mit einem deprimierenden Rückstand in der Kabine. In der 44. Minute traf Marko Markovic zum dritten Mal - Halbzeitstand: 6:0.

Der Aufsteiger hat nichts zu vermelden

Übelbach ließ den Vorsprung in der 64. Minute anwachsen. Markovic traf, wie in der 70. und 83. Minute - neuer Spielstand: 9:0. Marko Markovic scorte insgesamt gleich sechsmal. Kreshnik Cermjani stellte schließlich in der 88. Minute den 10:0-Sieg für Übelbach sicher. Mit dem Schlusspfiff des Unparteiischen fuhr SV Übelbach einen exorbitant hohen Sieg ein und SV SW Lieboch trat mit einer 0:10-Abfuhr die Heimreise an.

Startformation:

Übelbach: Dominik Prietl, Tom Heinrich, Jürgen Haas (K), Kreshnik Cermjani, Marko Markovic, Kristjan Bercko, Anze Smukovic, Arian Cermjani, Stefan Erber, Igor Blazincic, Moritz Kopp

Lieboch: Matthias Wacker - Sascha Raaber, Patrick Strohmaier, Fabian Weixler (K) - Andre Schwabl, Marco Wachter, Manuel Kamper, Paul Dallago - Manuel Josef Kreinz, Fabio Röxeis, Jure Bracko



Sportplatz Übelbach, 150 Zuseher, SR: Helmut Nestler

Gebietsliga Mitte: SV Übelbach – SV Schwarz-Weiß Lieboch, 10:0 (6:0)

88 Kreshnik Cermjani 10:0

83 Marko Markovic 9:0

70 Marko Markovic 8:0

64 Marko Markovic 7:0

44 Marko Markovic 6:0

39 Moritz Kopp 5:0

36 Marko Markovic 4:0

18 Marko Markovic 3:0

9 Moritz Kopp 2:0

4 Igor Blazincic 1:0