Pflicht erfüllt: Mariatrost fährt den Dreier gegen Schlusslicht ESK Graz ein

Mit einer 1:4-Niederlage hat ESK Graz auch das fünfte Saisonspiel verloren und somit einen klassischen Fehlstart hingelegt. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur JSV RB Mariatrost heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Mariatrost kann sich knapp durchsetzen

Für den Führungstreffer von Mariatrost zeichnete Fatih Erdem verantwortlich (10.). Kurz vor der Pause traf Marius Noah Algader für Eggenberger Sportklub Graz (40.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Erdem mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den Gast. JSV RB Mariatrost führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Der ESK Graz hat wenig zu bestellen

Michael Feutl versenkte die Kugel zum 3:1 für die Heimmannschaft (46.). Für ruhige Verhältnisse sorgte JSV RB Mariatrost, als man das 4:1 besorgte (64.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte Mariatrost einen dreifachen Punktgewinn gegen ESK Graz.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich JSV RB Mariatrost in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte JSV RB Mariatrost bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Eggenberger Sportklub Graz bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Gebietsliga Mitte. Wann bekommt das Schlusslicht die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Mariatrost gerät ESK Graz immer weiter in die Bredouille. Die Ausbeute der Offensive ist bei Eggenberger Sportklub Graz verbesserungswürdig, was man an den erst zwei geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann.

JSV RB Mariatrost erwartet am Sonntag SV amt Kältetechnik Edelstauden. Eggenberger Sportklub Graz ist am kommenden Freitag zu Gast bei USV Wundschuh.

Startformationen:

Mariatrost: Dominik Lukas Diethardt, Sebastian Posch, Niklas Mayer, Felix Hainzl, Konstantin Spitzer, Michael Feutl, David Gassner, Honer Rashid, Patrick Höfler (K), Philipp Petz, Fatih Erdem

ESK Graz: Manuel Voith - Richard Lorenzoni, Enis Emre Ketan, Michael Debro, Daniel Gitzl (K) - Marko Ilic, Ivan Gazic, Stjepan Majic, Almas Jusufzai, Christian Czerny - Marius Noah Algader



Sportplatz Mariatrost, 100 Zuseher, SR: Lee Samuel Jase

by: Roo

Gebietsliga Mitte: JSV RB Mariatrost – Eggenberger Sportklub Graz, 4:1 (2:1)

64 Patrick Hoefler 4:1

46 Michael Feutl 3:1

43 Fatih Erdem 2:1

40 Marius Noah Algader 1:1

10 Fatih Erdem 1:0