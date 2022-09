Es läuft wie am Schnürchen: Leader Übelbach verabreicht dem ESK Graz zehn Stück

Details Samstag, 24. September 2022 12:20

Übelbach stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog ESK Graz mit einem 10:0-Erfolg das Fell über die Ohren. SV Übelbach setzte sich standesgemäß gegen Eggenberger Sportklub Graz durch.

Dejan Mezga steuerte zwei Treffer (5:0, 9:0) zum Übelbacher Kantersieg gegen den ESK Graz bei.

Übelbach lässt Ball und Gegner laufen

Übelbach erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Der Gastgeber machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Kreshnik Cermjani (2.). Moritz Kopp gelang ein Doppelpack (17./24.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Dejan Mezga (35.), Jakob Hocevar (40.) und Kopp (45.) bauten die komfortable Führung von SV Übelbach weiter aus. In der ersten Hälfte lieferte ESK Graz eine desaströse Leistung ab, sodass man auf einen erdrückenden Rückstand blickte, als der Schiedsrichter diese beendete. Übelbach zeigte auch weiterhin keine Gnade. So schossen Marko Markovic (60./77.) und Mezga (67.) drei weitere Treffer. Mit dem Schlusspfiff hatte Eggenberger Sportklub Graz das Martyrium überstanden und war mit 0:10 geschlagen.

SV Übelbach ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. In der Defensive von Übelbach griffen die Räder ineinander, sodass SV Übelbach im bisherigen Saisonverlauf erst sechsmal einen Gegentreffer einsteckte. Übelbach setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon acht Siege auf dem Konto.

Momentan besetzt ESK Graz den ersten Abstiegsplatz. Im Sturm der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: Zwei Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen.

Mehr als fünf Tore pro Spiel musste ESK Graz im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: SV Übelbach kassierte insgesamt gerade einmal 0,75 Gegentreffer pro Begegnung.

Am Samstag muss SV Übelbach bei SV amt Kältetechnik Edelstauden ran, zeitgleich wird ESK Graz von USV Stiwoll in Empfang genommen.

Startformationen:

Übelbach: Dominik Prietl, Tom Heinrich, Jürgen Haas (K), Dejan Mezga, Kreshnik Cermjani, Patrick Vögl, Jakob Hocevar, Christian Borac, Anze Smukovic, Stefan Erber, Moritz Kopp

ESK Graz: Manuel Voith - Richard Lorenzoni, Enis Emre Ketan, Michael Debro - Michael Zutic, Ivan Gazic, Stjepan Majic, Elmin Arslanovic, Daniel Gitzl (K), Samet Duran - Dominic Feiersinger



Sportplatz Übelbach, 150 Zuseher, SR: Stefan Ranzenmayr

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo

Gebietsliga Mitte: SV Übelbach – Eggenberger Sportklub Graz, 10:0 (7:0)

77 Marko Markovic 10:0

67 Dejan Mezga 9:0

60 Marko Markovic 8:0

45 Moritz Kopp 7:0

40 Jakob Hocevar 6:0

35 Dejan Mezga 5:0

24 Moritz Kopp 4:0

17 Moritz Kopp 3:0

2 Kreshnik Cermjani 2:0

1 Patrick Voegl 1:0