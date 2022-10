Lastminute-Treffer: Liebenau holt sich gegen Lieboch den Dreier

Details Samstag, 01. Oktober 2022 10:32

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen SVU Liebenau und SV SW Lieboch an diesem neunten Spieltag. Einen packenden Auftritt legte SV Union Liebenau dabei jedoch nicht hin.

Liebenau trifft in der Schlussminute

Der Schuss von Alexander Maier schlug vor der sportlichen Kulisse von 200 Zuschauern im eigenen Tor ein. Ein Tor auf Seiten von SV Lieboch machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. In der 70. Minute erzielte David Movsesian das 1:1 für SVU Liebenau. Dank eines Treffers von Emir Sikiric in der Schlussphase (90.) gelang es der Heimmannschaft, die Führung einzufahren. Am Ende verbuchte SV Union Liebenau gegen SV Schwarz-Weiß Lieboch die maximale Punkteausbeute.

Nach acht absolvierten Spielen stockte SVU Liebenau sein Punktekonto bereits auf 19 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Der Angriff von SV Union Liebenau wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 29-mal zu. SVU Liebenau sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und eine Niederlage dazu.

SV SW Lieboch muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die Stärke von SV Lieboch liegt in der Offensive – mit insgesamt 19 erzielten Treffern.

Mit insgesamt 19 Zählern befindet sich SV Union Liebenau voll in der Spur. Die Formkurve von SV Schwarz-Weiß Lieboch dagegen zeigt nach unten.

SVU Liebenau erwartet am Freitag ASV Gösting. Nächsten Sonntag (11:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von SV SW Lieboch mit USV Wundschuh.

Startformationen:

SVU Liebenau I: Lukas Hosemann - Gernot Mikenda, Robin Windisch, Daniel Url, Alexander Maier - Markus Schrott, David Movsesian, Antonio Filic (K), Domenic Letzer - Maximilian Tschikof, Gerhard Steinegger

SV SW Lieboch: Matthias Wacker, Manuel Josef Kreinz, Andre Schwabl, Fabio Röxeis, Jure Bracko, Patrick Strohmaier, Kilian Pobitzer, Fabian Weixler (K), Bernd Gfrerer, Dominik Peintinger , BSc, Manuel Schilcher



Liebenau Arena, 80 Zuseher, SR: Samir Hodzic

by: Roo

Gebietsliga Mitte: SV Union Liebenau – SV Schwarz-Weiß Lieboch, 2:1 (0:1)

90 Emir Sikiric 2:1

70 David Movsesian 1:1

39 Eigentor durch Alexander Maier 0:1