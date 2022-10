Sieben-Tore-Spektakel: Am Ende gewinnt Gratwein-Straßengel

Details Montag, 10. Oktober 2022 23:45

Gratwein-Straßengel und Askö Murfeld lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Die Ausgangslage sprach für SV Gratwein-Straßengel, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Robert Edlinger machte in der 26. Minute das 1:0 des Gastgebers perfekt. In der 32. Minute überwand Gratwein-Straßengel die Abwehr von Murfeld und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Philipp Spielhofer traf zum 1:2 zugunsten von Askö Murfeld (36.). Mit einem schnellen Doppelpack (38./41.) zum 3:2 schockte Manuel Konrad SV Gratwein-Straßengel und drehte das Spiel.

Nach einer Ecke ist der Ball im Tor der aber der Schiedsrichter sieht es nicht 1994DG, Ticker-Reporter

Murfeld führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Gratwein-Straßengel zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Saleamlak Gigler (76.) und Edlinger (84.) mit ihren Treffern das Spiel. Am Ende verbuchte SV Gratwein-Straßengel gegen Askö Murfeld einen Sieg.

Die Offensive von Gratwein-Straßengel in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Murfeld war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 26-mal schlugen die Angreifer von SV Gratwein-Straßengel in dieser Spielzeit zu. Sieben Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Gratwein-Straßengel. Gratwein-Straßengel befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Fünf Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Askö Murfeld bei.

SV Gratwein-Straßengel setzte sich mit diesem Sieg von Murfeld ab und belegt nun mit 21 Punkten den dritten Rang, während die Gäste weiterhin 16 Zähler auf dem Konto haben und den fünften Tabellenplatz einnehmen.

Gratwein-Straßengel stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) bei Eggenberger Sportklub Graz vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Askö Murfeld SV Union Liebenau.

Gebietsliga Mitte: SV Gratwein-Straßengel – Askö Murfeld, 4:3 (2:3)

84 Robert Edlinger 4:3

76 Saleamlak Gigler 3:3

41 Manuel Konrad 2:3

38 Manuel Konrad 2:2

36 Philipp Spielhofer 2:1

32 Wolfgang Hoedl 2:0

26 Robert Edlinger 1:0