Bitter: Niederlage in letzter Minute für Lieboch

Nichts zu holen gab es für SV SW Lieboch bei Murfeld. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 4:3. Zur Pause lagen die Gäste noch mit 3:2 in Führung - die Überraschung blieb aber aus, sodass SV Lieboch am Ende eine Niederlage kassierte.

Der SV SW Lieboch erwischte einen Blitzstart. Vor den Augen der 150 Zuschauer stellte Andre Schwabl das 1:0 für die Gäste sicher (2.). Bereits nach sechs Minuten wurde es das erste mal gefährlich im Strafraum der Gäste - ein Schuss knallte nur an die Stange. Lukas Macher machte es in der 18. Minute besser und versenkte den Ball in der 18. Minute im Netz der Auswärtself.

Daniel Pertl war es, der in der 30. Minute den Ball im Tor der Gegner unterbrachte und die Führung für die Heimischen herstellte. Aus der Ruhe ließ sich SV Lieboch dennoch nicht bringen. Dominik Peintinger erzielte wenig später den Ausgleich (31.). Patrick Strohmaier machte in der 47. Minute das 3:2 der Auswärtigen perfekt. Somit war Lieboch zur Pause noch im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Der Askö Murfeld zeigte sich jeodoch vom Rückstand unbeeindruckt und drehten die Partie. Malik Njenga Muchemi (72.) und Nemanja Tucovic (90.) sorgten mit ihren Treffern für das 4:2.. Schließlich sprang für Murfeld gegen SV Lieboch ein Dreier heraus.

Im letzten Match der Hinrunde tat Askö Murfeld etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz vier. Mit dem Sieg baute Askö Murfeld die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Murfeld sieben Siege, ein Remis und kassierte erst vier Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte Murfeld insgesamt nur sechs Zähler.

SV Schwarz-Weiß Lieboch muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom elften Platz angehen. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von SV SW Lieboch liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 36 Gegentreffer fing. In dieser Saison sammelte SV SW Lieboch bisher drei Siege und kassierte neun Niederlagen. SV Lieboch verliert weiter an Boden und bleibt auch im sechsten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Gebietsliga Mitte: Askö Murfeld – SV Schwarz-Weiß Lieboch, 4:3 (2:3)

90 Nemanja Tucovic 4:3

72 Malik Njenga Muchemi 3:3

47 Patrick Strohmaier 2:3

31 Dominik Peintinger 2:2

30 Daniel Pertl 2:1

18 Lukas Macher 1:1

2 Andre Schwabl 0:1

Startaufstellungen:

ASKÖ Forno-Antico Murfeld: Dominik Rucker, Nikolaus Lottersberger, Christopher Schleinzer, Arthur Paul Wlattnig, Richard Macher (K), Dominik Zisser, Lukas Macher, Maximilian Puchmüller, Daniel Novak, Daniel Pertl, Manuel Konrad

SV SW Lieboch: Matthias Wacker, Franz Moshammer, Andre Schwabl, Fabio Röxeis, Jure Bracko, Marco Wachter, Patrick Strohmaier, Bernd Gfrerer (K), Paul Dallago, Dominik Peintinger , BSc, Manuel Schilcher

by ReD