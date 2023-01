Neuer Trainer: Gebietsligist Mariatrost vollzieht einen Tapetenwechsel

Details Dienstag, 03. Januar 2023 18:08

Der JSV RB Mariatrost, 11. Grazer Stadtbezirk, zählt in der jüngeren Vergangenheit zur festen Einrichtung in der Gebietsliga Mitte. Ist man in dieser Spielklasse doch, mit der Ausnahme 15/16 und 16/17 (1. Klasse Mitte A), seit dem Sommer 2006 mit von der Partie. Aktuell befinden sich die Mariatroster nach der Hinrunde mit 12 Punkten aus 12 Spielen am 9. Tabellenplatz. Der Verein vermeldet einen Trainerwechsel: Auf Thomas Petz folgt nun Hermann Payr.

Neo-Coach Hermann Payr hat einiges vor mit Mariatrost.

Der neue Trainer war zuletzt in Weinitzen im Einsatz

Trainertalent Thomas Petz wechselt in die Regionalliga, um dort als Co-Trainer unter Jörg Schirgi (Weiz) aktiv zu sein. Der neue Headcoach beim JSV Mariatrost ist Hermann Payr, der zuletzt bei Weinitzen (Tabellenführer in der 1. Mitte A) tätig war. Er sagt zur neuen Herausforderung: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und bin überzeugt, dass wir im Frühjahr mit dieser jungen und motivierten Mannschaft den einen oder anderen Schritt nach vorne gehen werden. Meine Ziele liegen hier klar in der Weiterentwicklung der Jungs!"

Fotocredit: privat

by: Roo