Wundschuh zerlegt den ESK auswärts mit 4:0

USV Wundschuh setzte sich standesgemäß gegen den Eggenberger Sportklub Graz mit 4:0 durch. Wundschuh hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Das Hinspiel war ebenfalls mit einer 0:4-Klatsche für ESK Graz geendet. Die Grazer bleiben weiterhin ohne Sieg in der Gebietsliga Mitte.

Bis zur 31.Minute hielt die Eggenberger Abwehr

Die erste Chance gehörte den Eggenbergern in der neunten Minute durch einen Weitschuss. Beide Teams mühten sich, aber es wollte noch kein Tor gelingen. Auch kam der Favorit kaum zu Chancen. Das 1:0 des Favoriten war das Verdienst von Marcel Nagl. Er war vor 50 Zuschauern in der 31. Minute zur Stelle und so führte man.

Erste Chance, erstes Tor für die Gäste! Torschütze Marcel Nagl Fabio Valente, Ticker-Reporter

Patrick Winter erhöhte den Vorsprung von USV Wundschuh nach 38 Minuten auf 2:0, nachdem die heimische Abwehr den Ball im Spielaufbau vertendelte. So waren es die Gäste, die zur Pause eine Führung von 2:0 ihr Eigen nannten.

Am Ende stand es 0:4

Mit Wiederbeginn kam Farmer für Hofer ins Tor der Gäste. Aber auch dieser musste in der zweiten Halbzeit nicht hinter sich greifen. Daniel Hubmann legte in der 81. Minute per Kopf zum 3:0 für Wundschuh nach. Der vierte Streich der Gäste war Winter mit seinem zweiten Treffer vorbehalten (85.). Ein letzlich starker Auftritt nach kleinen Anfangsschwierigkeiten ermöglichte USV Wundschuh am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Eggenberger Sportklub Graz.

So steht es um die beiden Teams

Mit 84 Gegentreffern hat ESK Graz schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur fünf Tore. Gerade einmal einen Punkt fuhr ESK Graz bisher ein. Über die Hälfte dieser Saison wurde bereits gespielt. Doch ESK Graz hat auch jetzt noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – Wundschuh ist weiter auf Kurs. Neun Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat USV Wundschuh derzeit auf dem Konto. Wundschuh ist seit drei Spielen unbezwungen und steht aktuell auf dem vierten Platz in der Gebietsliga Mitte.

Am kommenden Samstag trifft Eggenberger Sportklub Graz auf FC Magnet Küchen Fernitz-Mellach, USV Wundschuh spielt tags zuvor gegen SV amt Kältetechnik Edelstauden.

Stimmen zum Spiel: Aussendung des USV Wundschuh "Auswärtssieg! Im heutigen Spiel gegen den ESK konnten wir mit einer tollen Leistung den dritten Sieg in Folge holen!" Startaufstellungen: ESK Graz: Migjen Winter - Richard Lorenzoni, Benjamin Imsirovic, Antun Capar, Pejo Tomazic - Michael Zutic, Alban Hasani, Daniel Gitzl (K), Constantin Bayr - Stjepan Majic, Ivan Katic

Ersatzspieler: Martin Samide, Mihael Grgic, Elmin Arslanovic, Samet Duran, Marius Noah Algader, Ali Heidari

Trainer: Mario Domjanic

Wundschuh: Stefan Hofer - Christopher Asenov, Vlad Lung, Daniel Hubmann, Dominik Niederl - Serhat Yildiz, Marcel Nagl, Christoph Niederl - Lukas Weber, Patrick Winter (K), Jürgen Lesiak

Ersatzspieler: Manuel Farmer, Marcel Lackner, Florian Baumgartner

Trainer: Mario Freidl

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Eggenberger Sportklub Graz – USV Wundschuh, 0:4 (0:2)

85 Patrick Winter 0:4

81 Daniel Hubmann 0:3

38 Patrick Winter 0:2

31 Marcel Nagl 0:1

